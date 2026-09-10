Помощник президента РФ и генсек НАТО высказали противоположные взгляды на единство Запада

Помощник президента РФ Николай Патрушев (до мая 2024 года был секретарём Совбеза РФ) высказал мнение
, что США "действительно заинтересованы в том, чтобы наступил мирный процесс. Но ведь Америка тоже не едина. Есть часть, которая республиканцы, есть часть демократы. И у них тоже не всё так просто. Европа совсем не заинтересована в мире". По словам Патрушева, страны Европы наживаются на украинском конфликте. Чуть ранее президент США Трамп говорил,
что США помогают Украине, но не бесплатно: Европа платит за оружие, которое ей поставляют США. Трамп подчеркнул, что этим его администрация выгодно отличается от администрации Байдена, который помогал Украине "бесплатно".