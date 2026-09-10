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За полтора года в РФ выявили 800 000 мигрантов, нарушивших законы России, 100 000 выдворены из страны

Первый заместитель министра внутренних дел РФ - начальник Миграционной службы МВД России Андрей Кикоть рассказал, что в год в РФ приезжает "порядка 9 млн человек иностранных граждан с разными целями. В моменте у нас находится от 6,5 до 6 млн человек".

Из них 3 млн - это трудовая миграция, 1,7 млн - члены семей, 1 млн - иные категории, это "туристы, учеба, частные поездки". В сфере миграции происходит рост легальной трудовой миграции, "в последнее время приток увеличился с 45% до 50%". 

800 тыс. иностранных граждан нарушили закон России, миграционное законодательство. В то же время Кикоть сказал, что мигрантская преступность значительно уменьшилась:

"Что касается вопросов борьбы с преступностью со стороны иностранных граждан, здесь также есть определённые положительные тенденции. Если по прошлому году у нас намечался небольшой рост количества совершённых иностранцами преступлений, и эта цифра составила 41 тыс., то в этом году у нас идет резкий спад, за полугодие у нас зарегистрировано 14,5 тыс., это минус 40%". 

 

Выявлено в десять раз больше поддельных документов мигрантов, "результатом стало аннулирование разрешений на временное проживание и видов на жительство на 20 тыс. фактов". 

Порядка 100 тысяч мигрантов, допустивших различные нарушения, выдворены из России за полтора года, ещё 197 тыс. иностранцев ограничен въезд в страну. 


 

 

В Усинске мигрант в доме у знакомого пытался изнасиловать двенадцатилетнюю девочку, она активно сопротивлялась, от шума проснулся её младший брат, мигрант избил детей светильником и сбежал. Задержали его в Петербурге.

В Хабаровском крае мигрант украл золота на 4,2 млн рублей.

В Москве объявили в международный розыск родившегося в Испании Мансура Муталибова, убившего доцентку Высшей школы государственного аудита МГУ Анну Каменеву (в сговоре с её сыном Гаджи).

Во Владимирской области задержали семерых участников двух организованных преступных групп по делу об организации незаконной миграции, возбуждены уголовные дела.


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