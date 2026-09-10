ВСУ атакуют российские регионы, погибшие, более полусотни раненых в Воронежской, Белгородской, Курской, Запорожской обл., Сочи, Донецке

Женщина 1983 г.р. погибла
, ещё два человека ранены в результате падения украинского БПЛА на частный дом в Борисоглебске Воронежской области. Дом уничтожен пожаром, в области повреждены жилые дома, ЛЭП, автомобили.
В Шебекине Белгородской области при атаке дрона на автомобиль ранен мужчина, в городе повреждены жилые дома, автомобили, предприятие; затем в Шебекине дрон ВСУ ударил по парковке административного здания, погиб мужчина. Ранен мужчина при атаке дрона на грузовик в Разумном. В Волоконовском округе в районе посёлка Пятницкое беспилотник атаковал автомобиль, погиб мужчина, ранены мужчина и женщина.
В посёлке Глушково Курской области при атаке дрона на частный дом погиб
61-летний мужчина.
Мужчина 1977 г.р. погиб
в Петровском районе Донецка, в Куйбышевском районе повреждён частный дом, в Горловке повреждён объект теплоснабжающей организации.
28 человек, в том числе двое детей, ранены в результате атаки безэкипажных катеров ВСУ на набережную в Сочи. Набережная повреждена.
В Энергодаре Запорожской области ВСУ атаковали машину скорой помощи, ранены
два медика. В результате атаки на гражданскую машину в поселке Михайловка погибла 15-летняя девочка, ранены шестилетний ребенок, женщина и девушка 1983 и 2004 г.р. Ещё один мужчина погиб около села Орловка в результате атаки на гражданский грузовик. В Каменско-Днепровском округе в результате обстрела частного домовладения ранены взрослый и подросток. В селе Матвеевка вследствие атаки на гражданскую машину ранены двое мужчин и женщина. В селе Орлянское при обстреле ранен мужчина. Украинские дроны атаковали частные домовладения в селе Радивоновка и Токмаке, ранены мужчина и женщина. В Токмаксом округе под удар попал автомобиль "Почты Таврии", ранены двое мужчин. На дорогах Михайловского и Приазовского округов дроны атаковали гражданские машины, ранены пять человек.
ВСУ атаковали Дагестан, пожар
в порту Махачкалы, загорелся театр.