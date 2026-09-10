ВСУ атакуют российские регионы, погибшие, более полусотни раненых в Воронежской, Белгородской, Курской, Запорожской обл., Сочи, Донецке

В Шебекине Белгородской области при атаке дрона на автомобиль

в результате атаки безэкипажных катеров ВСУ на набережную в Сочи. Набережная повреждена.

28 человек, в том числе двое детей,

результате атаки на гражданскую машину в поселке Михайловка погибла 15-летняя девочка, ранены шестилетний ребенок, женщина и девушка 1983 и 2004 г.р. Ещё один мужчина погиб около села Орловка в результате атаки на гражданский грузовик.

В Каменско-Днепровском округе в результате обстрела частного домовладения ранены взрослый и подросток. В селе Матвеевка вследствие атаки на гражданскую машину ранены двое мужчин и женщина. В селе Орлянское при обстреле ранен мужчина.

Украинские дроны атаковали частные домовладения в селе Радивоновка и Токмаке, ранены мужчина и женщина. В Токмаксом округе под удар попал автомобиль "Почты Таврии", ранены двое мужчин. На дорогах Михайловского и Приазовского округов дроны атаковали гражданские машины, ранены пять человек.