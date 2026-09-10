 
﻿

На смерть Харальда V

Редакция АПН публикует этот запоздалый некролог в качестве реакции на публичное вранье премьер-министра Норвегии Йонаса Гар Стёрве о якобы имевшей место попытке сбития дроном самолёта, на котором некто Зеленский вылетал из Молдавии на похороны покойного короля Норвегии.
 
Согласно Конституции Норвегии, король является главой государства. Он санкционирует законы и королевские резолюции, принимает и направляет посланников из-за рубежа и в другие страны и принимает у себя глав государств. То есть роль его, хотя и не абсолютна, но и не чисто церемониальна.
 
За период правления Харальда V с 1991 по 2026 гг, Норвегия получила от России в рамках обмена акваториями экономической зоны в океане непропорционально большую акваторию. Для России это был крайне неприятный, но тактически необходимый выбор, связанный с нуждой в максимальном формальном снятии территориальных споров с соседями. Этот шаг не был оценен и, в целом, со стороны Норвегии в адрес России не поступало никаких особенно позитивных сигналов.
Весь период правления покойного короля норвежские власти шли по пути ухудшения отношений с нашей страной, которые, в итоге деградировали от лёгкой неприязни со стороны норвежского государства к последовательной эшелонированной холодной войне.
 
Норвежские военные моряки регулярно и неправомерно задерживали наши суда, норвежские рыбаки длительное время организованно, с использованием незаконного перехвата сообщений Инмарсат занимались откровенным воровством рыбы у российских, направленно выходя именно в те места океана, где наши рыбаки осуществляли лов и т.д. и т.п. Свои обязанности по обеспечению доступности Шпицбергена для всех хозяйствующих на нём государств в отношении России Норвегия изо всех сил старалась не выполнять. При этом в европейских структурах типа ПАСЕ подданные норвежского короля, все эти годы ещё и пытались учить россиян демократии.
 
Редация АПН не считает, что Харальд V единолично ответственен за последовательно враждебный курс Норвегии в отношении России и русских, которые, по большому счёту, Норвегии и норвежцам ничего дурного не сделали. Но свою долю ответственности за это он несёт.
 
Мы, в связи с этим, выражаем гражданам Норвегии формальные соболезнования и искренне желаем перейти к демократической форме организации государства, отказавшись от политических пережитков феодального периода.
 
P.S. Ну и, кстати. Если бремя содержания Шпицбергена для Норвегии настолько тяжело, что ручонки подрагивают, только чтобы не выполнять свои обязанности перед Россией в части недискриминационного доступа на острова, Россия, безусловно, готова принять обязанности суверена над архипелагом на себя.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» Самому молодому главе государства 36 лет, а самому старому - 93 года
» Блогер Рустем Адагамов объявлен в федеральный розыск
» Российские стратегические бомбардировщики снова летали в нейтральных водах у берегов Англии
» Саудовского короля Фахда похоронят во вторник
» Норвегия: Вангари Маатаи получит Нобелевскую премию мира
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
Крестный ход в столице, похоже, стал традицией

Крестный ход в столице, похоже, стал традицией

Крипты как пирамидно-экономическая удавка России

Крипты как пирамидно-экономическая удавка России

Реальное Бытие и \

Реальное Бытие и "Бытие", которое подано: анализ и осмысление

Таллинский прорыв. Взгляд на «Балтийскую Цусиму» из 2026 года

Таллинский прорыв. Взгляд на «Балтийскую Цусиму» из 2026 года

Россия и глобальный Юг в условиях экономического террора глобального Запада

Россия и глобальный Юг в условиях экономического террора глобального Запада

Последний патрон

Последний патрон

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

На смерть Харальда V

  • 07:16
  • 196

В Москве прошел девятый Турнир святого Георгия

В Москве иностранец избил и пытался изнасиловать девушку

  • 21:25
  • 515
Крестный ход в столице, похоже, стал традицией

Крестный ход в столице, похоже, стал традицией

В Дагестане наркоман убил бывшую жену и её дочь за то, что они "позорили семью"

  • 14:20
  • 655

46% россиян перестали верить видеоконтенту в интернете

  • 14:01
  • 686