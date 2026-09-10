Редакция АПН публикует этот запоздалый некролог в качестве реакции на публичное вранье премьер-министра Норвегии Йонаса Гар Стёрве о якобы имевшей место попытке сбития дроном самолёта, на котором некто Зеленский вылетал из Молдавии на похороны покойного короля Норвегии.

Согласно Конституции Норвегии, король является главой государства. Он санкционирует законы и королевские резолюции, принимает и направляет посланников из-за рубежа и в другие страны и принимает у себя глав государств. То есть роль его, хотя и не абсолютна, но и не чисто церемониальна.

За период правления Харальда V с 1991 по 2026 гг, Норвегия получила от России в рамках обмена акваториями экономической зоны в океане непропорционально большую акваторию. Для России это был крайне неприятный, но тактически необходимый выбор, связанный с нуждой в максимальном формальном снятии территориальных споров с соседями. Этот шаг не был оценен и, в целом, со стороны Норвегии в адрес России не поступало никаких особенно позитивных сигналов.

Весь период правления покойного короля норвежские власти шли по пути ухудшения отношений с нашей страной, которые, в итоге деградировали от лёгкой неприязни со стороны норвежского государства к последовательной эшелонированной холодной войне.

Норвежские военные моряки регулярно и неправомерно задерживали наши суда, норвежские рыбаки длительное время организованно, с использованием незаконного перехвата сообщений Инмарсат занимались откровенным воровством рыбы у российских, направленно выходя именно в те места океана, где наши рыбаки осуществляли лов и т.д. и т.п. Свои обязанности по обеспечению доступности Шпицбергена для всех хозяйствующих на нём государств в отношении России Норвегия изо всех сил старалась не выполнять. При этом в европейских структурах типа ПАСЕ подданные норвежского короля, все эти годы ещё и пытались учить россиян демократии.



Редация АПН не считает, что Харальд V единолично ответственен за последовательно враждебный курс Норвегии в отношении России и русских, которые, по большому счёту, Норвегии и норвежцам ничего дурного не сделали. Но свою долю ответственности за это он несёт.

Мы, в связи с этим, выражаем гражданам Норвегии формальные соболезнования и искренне желаем перейти к демократической форме организации государства, отказавшись от политических пережитков феодального периода.

P.S. Ну и, кстати. Если бремя содержания Шпицбергена для Норвегии настолько тяжело, что ручонки подрагивают, только чтобы не выполнять свои обязанности перед Россией в части недискриминационного доступа на острова, Россия, безусловно, готова принять обязанности суверена над архипелагом на себя.

