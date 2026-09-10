В Москве прошел девятый Турнир святого Георгия

В Москве с 28 по 30 августа состоялся очередной турнир Святого Георгия, крупнейший рыцарский конный турнир в мире. Именно на московском ристалище собирается больше всего конных рыцарей одновременно! В их числе – как российские воины-реконструкторы куртуазной эпохи Средневековья, так и иностранные гости. Так, один из таких гостей, Матис Делаланд, уже второй год приезжает на российский конный рыцарский турнир. Французский рыцарь получает возможность выступать на российских конях из числа тех, на которых обычно тренируются его местные коллеги по хобби – и немного сожалеет о том, что нет возможности привезти своего коня.





На этот раз турнир проходил в КСК Битца. Площадка в чем-то спорная с точки зрения атмосфер – по сравнению с прошлогодним парком Царицыно, где эффект погружения в эпоху был, конечно, глубже. Городские пейзажи и новостройки за спинами рыцарей немного сбивают настрой… Но у этого решения есть важный плюс – для коней, на которых выступают рыцари, площадка оптимальна. Специальное покрытие, места для стоянки, персонал конно-спортивного комплекса, который при необходимости может оказать мощь – все это, конечно, имеет большое значение. Трудно пока сказать, останутся ли организаторы на этой площадке и в следующем году, но если да – это будем разумный выбор, хоть и в некотором роде в ущерб атмосферности и антуражности мероприятия.

Куртуазная эпоха, оживающая на турнире – это больше, чем просто сражения конных и пеших рыцарей. Это возможность окунуться в историю, посмотреть одним глазком на то, каким был быт знати прошлых веков. Для детей – это настоящее погружение в сказку! Принцы, принцессы, рыцари, прекрасные дамы…Все это и множество других не менее интересных моментов – это и есть Турнир святого Георгия, который уже в девятый раз состоялся в российской столице. Организаторам под руководством Дмитрия Савченко удается несмотря ни на что сохранить турнир, хоть проводить его порой бывает непросто – к таким масштабным мероприятиям немало требований, учесть которые непросто. А вдвойне не просто с учетом того, что сам Дмитрий – тоже участник! Он на равных со своими гостями сражается в турнирных поединках. И все же – раз за разом благородному устроителю турнира и надежной команде его товарищей удается оживить историю и предложить билет в Средневековье на несколько дней всем, кто соберется посетить турнир. Кстати, и это немаловажно, большинство активностей – бесплатные. Оплатить билеты просят только тех, кто желает расположиться на трибунах и наблюдать конные бои. Все остальное – историческая ярмарка с мастер-классами, лекции, фотозона с рыцарями, возможность наблюдать пешие поединки – бесплатно для гостей. Такая политика – настоящий подарок для многие, и особенно для семей с детьми, ведь именно юным гостям площадки, пожалуй, особенно интересна такая возможность познакомиться с эпохой методом погружения в реальности иных веков. Словно в скаке побывать.





Главная изюминка события, конечно, это собственно конный турнир – Турнир святого Георгия, названный так в честь православного святого, который считается покровителем воинов.





В течение трех дней на конном ристалище проходили утренний и вечерний джостинг и дневное меле, во время которых рыцари набирали турнирные очки, стремясь к заслуженной победе. Всего каждый день зрители могли наблюдать три схватки – при желании можно было приобрести билеты на все три сражения. В первый и второй день в утренние и вечерние сшибки выходили две группы рыцарей, обозначенные как группа А и группа Б. Их состав можно было узнать заранее в официальной группе турнира. А вот список тех, кому предстояло биться в воскресенье, оставался тайной до последнего – полуфинальные и финальные бои, проходившие в этот день, определяли победителей, а их участники определялись по тому, кто набрал наибольшее число очков в двух предыдущих днях.



Как и в прошлом году, турнир опирался на легенду о короле Артуре и рыцарях Круглого стола. Каждый из рыцарей, сражавшихся на турнире, избрал для себя отраженный в ней образ, при этом многие участники сохранили за собой образы прошлого года.

Андрей Камин выступил в качестве самого короля Артура, Дмитрий Петухов - сэра Персиваля, Павел Калинков – сэра Ланселота, Алексей Тихонов – сэра Тристана, Виктор Ручкин – сэра Гавейна, Андрей Богданов – сэра Борса, Илья Савельев – сэра Ивейна, Дмитрий Свентицкий – сэра Кая, Алексей Дятлов – сэра Мордреда, Илья Кузнецов – сэра Эктора и гость из Франции Матис Делаланд – сэра Бедивера.



Пятничное утро первого дня проведения турнира Святого Георгия началось с представления, во время которого лесные люди сумели похитить семь добродетелей и увести их в замок Зеленого Рыцаря, где те оказались заточенными в ожидании освободителя. Зеленый Рыцарь, роль которого исполнил организатор турнира Дмитрий Савченко, бросил вызов всем прочим рыцарям, чтобы из них избрали достойнейшего. Того, кто сумеет победить и получить в награду волшебный ключ, размыкающий окружающую замок золотую цепь, и вернуть в мир семь добродетелей.



Каждую из них на турнире олицетворяла одна из прекрасных дам. Екатерина Жерихова избрала образ Благоразумия, чьим символом было зеркало. Мария Петрова – Щедрости с корзиной фруктов. Ксения Галилова – Любви, держащей в руках сердце и ключ. Светлана Комарчук - Великодушия, чьим символом стал сосуд. Анна Спирина – Надежды с символом-якорем. Полина Кланг – Красоты с яркими красными розами. Марина Савченко – Справедливости с весами и мечом.



Перед конными выступлениями актеры средневекового театра демонстрировали зрителям короткое представление, повествующее о том, как та или иная добродетель способная изменить мир. Соответственно, представления ни разу не повторялись – каждая постановка посвящалась своей добродетели и той даме, что ее воплощала.

Также почтенной публике представляли судей турнира, маршалов-распорядителей и службу поля - всех тех, без кого не мог бы состояться ни один рыцарский турнир. Каждый из них играл в происходящем огромную роль. Маршалы и судьи наблюдали за происходящим, подсчитывая заработанные рыцарями очки, а порою и вынося решения о присуждении штрафов, при необходимости делая предупреждения и разрешая спорные ситуации. Представители службы поля помогали рыцарям сесть в седло, подавали оружие, проверяли состояние доспехов, убирали с ристалища обломки разлетевшихся копий.

Отдельно стоит упомянуть о шутах, развлекавших госте турнира. Они то устраивали коротенькие, буквально полуминутные представления, то выразительно «повторяли» действия рыцарей, то призывали почтенную публику наградить того или иного участника заслуженными аплодисментами, - скучать с ними не приходилось. Их выразительные движения и яркая мимика запомнились многим гостям ТСГ-2026.



Наконец, на ристалище призывали рыцарей. Покуда каждый из них делал круг по ристалищу, демонстрируя публике свою готовность к сражениям и отдавая дань уважения Суду Дам, гости могли услышать короткий рассказ с парой фактов их биографии и непременным упоминанием о том, образ какого из рыцарей Круглого Стола избрал тот или иной участник турнира.



Утром и вечером проходил джостинг - конные сшибки, каждая из которых состояла из трех курсов. Рыцари устремлялись навстречу друг другу, стремясь поразить противника. Однако засчитывался не каждый удар. Необходимо было не только попасть, но и преломить копье, причем обломок должен был быть не короче маршальского жезла. Судьи могли засчитать и расщепившееся копье, если расщеп достаточно длинен, а вот слетевший с копья наконечник-коронель не приносил рыцарю призового очка.

Кстати, в пятницу рыцари сумели порадовать публику редким зрелищем - ударом «коронель в коронель». Копья нечасто встречаются друг с другом подобным образом, и каждый такой удар неизменно вызывает восхищение зрителей.

Нововведением турнира Святого Георгия-2026 стало правило о присуждении 2х очков за сбитую нашлемную фигуру, в то время как преломленное копье приносило рыцарю лишь одно. Одной из причин нововведения стало то, что удар в клейнод сам по себе очень красив, второй же (и, пожалуй, куда более важной) - то, что это побуждало рыцарей наносить более высокие удары, что крайне важно с точки зрения безопасности происходящего на ристалище.

Иногда судьи назначали штрафы участникам, - за слишком низкий удар (правилами запрещалось бить ниже нижнего края щита), за баррикадирование (перегораживание копьем курса следования противника), за попадание в лошадь или барьер. При этом штраф за низкое попадание составлял целых 10 очков в противовес 1 или 2, которые можно было заработать за удачную сшибку. За попадание же в коня рыцарь и вовсе подлежал дисквалификации, лишаясь права продолжать турнирные состязания.



Призовые очки приносило не только участие в джостинге, но и в меле - «свалке по-старинному», во время которой на поле выезжали все рыцари. В каждый из дней ТСГ-2026 меле проводилось по своим правилам. В пятницу участники по воле Суда Дам разделялись на две команды, - красная, «Псы». и синие, «Олени». Внутри команды выбирался знаменосец, который должен был сохранять во время меле флаг, покуда его соратники старались завладеть флагом команды противника.

В субботу правила меле требовали сбить клейнод, нашлемную фигуру рыцаря, и после первого же схода выявилась некоторая сложность. Несмотря на присутствие непосредственно на поле, в гуще меле, конных судей, они не всегда успевали дать понять участнику, что его нашлемная фигура повержена. Рыцарю же в горячке боя довольно сложно определить, пришелся ли удар просто по шлему или сбил его клейнод, и потому рыцарь мог продолжать работать своим кольбейном (деревянной палицей, по форме схожей с мечом), в то время как согласно правилам ему следовало выйти из меле. Поэтому после первого же раунда правила были скорректированы. Лишившиеся нашлемной фигуры рыцари более не были обязаны выйти из «свалки», что существенно упростило подсчеты и работу судей.



В воскресенье в меле также избирался знаменосец, и для победы команде следовало уберечь свое знамя и завладеть знаменем противника. Однако каждый раунд меле начинался с выезда трех рыцарей-копьеносцев с каждой стороны, при этом в течение отведенного времени сломанное рыцарем копье могло быть заменено на новое, и лишь потом в битву вступали оставшиеся члены команды с кольбейнами. Надо отметить, что деревянные палицы весьма крепки, но во время воскресного меле Зеленому Рыцарю удалось нанести противнику столь мощный удар, что кольбейн оказался сломанным, - редкое и красочное событие.



Помимо участия в сшибках и меле, призовые очки можно было получить и пройдя испытания Суда Дам. К примеру, они могли предложить рыцарю на скаку подхватить копьем с квентины кольцо или положенный на землю платок.

Победителем конной части ТСГ-2026 с большим отрывом от остальных рыцарей стал Андрей Камин, набравший 29 очков и получивший золотую цепь турнира Святого Георгия в юбилейный пятый раз. Приятно было видеть, как обрадованный победой король Артур преклонил колено… перед своим конем, благодаря его за совместную работу. В подобных моментах и выражается понимание того, что рыцарь и его конь практически единое целое. Недаром за время турнира неоднократно упоминалось, что самое слово «рыцарь» произошло от слова «всадник».



Турнир завершился освобождением из заточения дам-добродетелей, каждая из которых вручила своему избраннику дар. Дмитрий Савченко получил два бокала из лесного стекла от Любви, Алексей Тихонов - четки от Надежды, Дмитрий Петухов - сосуд из лесного стекла от Красоты, Матис Делаланд - кольцо с памятной надписью от Благоразумия, Илья Кузнецов - меч от Справедливости, Вадим Сеничев (руководитель службы поля) - мизерикордию от Великодушия и Михаил Федотов (участник пешего турнира) - кошель с монетами от Щедрости.





Ну, а спустя время организаторы рассказали и о полном раскладе «рейтинга» рыцарей по очкам. Хотя, как не раз отмечал устроитель турнира Дмитрий Савченко, на Турнире святого Георгия есть один победитель – но определяется он как лучший среди равных. Остальные – не проигравшие, говорит Дмитрий, они победили уже потому, что смогли выступить на этом турнире.

Итак, итоговый рейтинг по результатам всех трех дней оказался таким:

1. Андрей Камин — 29 очков

2. Алексей Тихонов — 18 очков

3. Илья Кузнецов — 15 очков

4. Павел Калинков — 11 очков

5. Дмитрий Петухов — 11 очков

6. Дмитрий Савченко — 10 очков

7. Матис Делаланд — 10 очков

8. Андрей Богданов — 6 очков

9. Виктор Ручкин — 3 очка

10. Алексей Дятлов — 1 очко

11. Илья Савельев — 0 очков Дмитрий Свентицкий — дисквалификация (рассматривается апелляция)

Но, помимо конных боев, в течение всех дней также проходили и пешие сражения.





Пешая часть турнира Святого Георгия-2026 была, по мнению многих зрителей, ничуть не менее яркой и выразительной, чем конные состязания. Среди участников звучали такие известные имена, как Сергей Уколов, Михаил Федотов, Валентин Белоусов, Илья Пфефер, Роман Федин, Илья Есик и др.

Следуя «легенде» турнира, каждый из бойцов примерил на себя образ одного из легендарных рыцарей. К примеру, Михаил Федотов стал Алым рыцарем-язычником, Илья Есик избрал роль Короля-рыбака, Сергей Уколов - короля Пеллинора.

Пешие бои проходили дважды в день в присутствии Суда Дам, пристально наблюдающих за происходящим на ристалище. Порою Дамы делали замечания кому-то из рыцарей, прозрачно намекая на то, что стоило бы проявлять больше куртуазности, иногда, наоборот, отмечали куртуазное поведение бойца поощрением в виде подаренных четок, роз, коробочек со специями и пр. Также Суд Дам мог попросить рыцарей провести поединок на том или ином виде оружия или по конкретному правилу, действующему исключительно во время данного поединка.

Интересным моментом воскресных боев стало то, что Суд Дам вынес предупреждение не кому-то из рыцарей, а почтенной публике, осудив услышанные во время одного из боев призывы к насилию. В который раз было повторено, что на турнире Святого Георгия происходят куртуазные и почти дружеские бои, целью которых является не причинение вреда своему противнику, а проявление истинно рыцарской доблести и воинских умений.

В следующем же бою двое рыцарей приняли решение сойтись в поединке с открытым забралом, что вызвало искреннее волнение как у зрителей, так и у Суда Дам, остановивших поединок на середине и попросивших бойцов исключить обыкновенно допускаемые правилами удары в голову, что и было сделано.

Рыцари выходили на ристалище по двое. Тот, кто бросал вызов, обладал правом выбора оружия, а тот, кто принимал, определял правила поединка. Бойцы могли избрать сражение на коротких боевых топорах и длинных полэксах, на коротких и длинных мечах, со щитом или без щита, на длинных цепах или моргенштернах, на кинжалах и копьях… Большей популярностью у публики пользовались, пожалуй, полэксы и длинные цепы. Правила же поединка определяли количество ударов, которые должны быть нанесены, виды ударов (например, бойцы могли выбрать только рубящие или только колющие удары), а также зоны поражения. Кто-то высказывал желание сражаться до нанесения трех, пяти, семи, десяти результативных, акцентированных ударов со стороны одного бойца, кто-то предпочитал бой до нанесения оговоренного количества ударов обоими рыцарями вместе, после чего судьи подсчитывали, кто из сражающихся набрал большее число попаданий. Судейской коллегией и Судом Дам приветствовалось, когда бойцы принимали решение о «честном поединке», самостоятельно признавая полученные от противника удары и обозначая их получения перед судьями.

Отдельно стоит отметить участие в пешем турнире рыцаря Дмитрия Петухова. Он сражался вне зачета, будучи рыцарем доброй воли и выступая в том числе на замену тем бойцам, которые по той или иной причине не могли появиться на ристалище. Турнирные же очки Дмитрий Петухов зарабатывал на джостинге и меле, конных состязаниях турнира Святого Георгия.



Один из рыцарей, Валентин Белоусов, директор Выборгского объединенного музея-заповедника, в состав которого входит знаменитый Выборгский замок, привнес в сражения интересную ноту. Он предложил провести несколько поединков по правилам падарма, театрализованного боя, который проходит на знаменитом ежегодном Турнире святого Олафа в Выборге. Один из падармов представлял собою охоту на кабана. Сам Белоусов выступал в роли охотника, а его противник, Михаил Федотов, - в роли кабана. Согласно правилам, кабан выходил на поединок с двумя кинжалами, символизирующими клыки зверя, и мог ими только колоть. Второй же падарм был охотой на единорога. В роли рога благородного животного выступал меч, но у рыцаря-единорога было немаловажное преимущество перед охотником. Он считался неуязвимым, пока мог видеть Суд Дам. Таким образом, для победы охотнику следовал вначале развернуть единорога спиной или хотя бы боком к прекрасным дамам, и лишь потом наносить ему удары, которые были бы зачтены. Впрочем, оба раза победителем стал охотник, Валентин Белоусов.

Вечерние сходы пеших турниров завершались групповыми поединками. Так, в субботу на ристалище вышло 9 рыцарей, разделившихся на тройки. Каждая из них представляла одну из добродетелей - Щедрость, Любовь, Красоту. По результатам сражения на копьях до первого попадания победу одержала Любовь, - именно ее команда выиграла два поединка из трех.

Победителем пешей части ТСГ-2026 стал рыцарь Сергей Уколов, получивший в качестве приза серебряную цепь турнира Святого Георгия.





В течение всех дней на площадках турнира продолжали работать реконструкторы, создавая особую атмосферу погружения в эпоху. На площадке перед зданием КСК Битца расположились исторические палатки, и в них с утра и до самого вечера можно было как ближе познакомиться с бытом и культурой той эпохи, так и попробовать освоить простые и относительно безопасные виды оружия. Конечно, освоить – это не всерьез, но попробовать – вполне. Пострелять из лука? Поработать безопасным гуманизированным мечом? Или примерить на себя образ сурового инквизитора? Все эти возможности были у гостей Турнира святого Георгия!

В завершение статьи приведем несколько цифр – ведь именно они порой кажутся весьма показательными.

Турнир святого Георгия-2026 это:



313 турнирных курсов джостинга

201 участник в лагере

127 сломанных копий

110 пеших поединков — и ещё около 20 вне зачёта

23 лошади

17 бойцов в конном меле



За все дни турнира площадку посетили 24 000 посетителей.

В следующем, 2027 году, должен состояться юбилейный десятый Турнир святого Георгия. Предположительно – также в последние дни августа, но точная информация ближе к тому времени появится в группах организаторов.

Выражаем надежду на то, что юбилейная дата будет отмечена достойным турниром.





Ну, а главной красивой изюминкой прошедшего турнира стало предложение руки и сердца одного из реконструкторов своей избраннице. Когда на ристалище перед началом очередных сшибок актеры показывали интермедию, посвященную Любви, мужчина неожиданно вышел на поле с букетом цветов, туда же позвали и девушку – она, как и ее избранник, тоже занимается реконструкций. А дальше началась самая настоящая сказка – Захар, так звали героя, прямо перед всеми опустился на одно колено и протянул девушке букет, попросив ее руки. И, конечно, получил заветное «Да!». Ну а кто бы устоял перед таким красивым и романтичным жестом?

От всего коллектива редакции желаем Захару и его избраннице Вере счастья!