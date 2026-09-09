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В Москве иностранец избил и пытался изнасиловать девушку

В Москве пьяный мужчина, гражданин иностранного государства, ночью требовал документы у девушки на остановке общественного транспорта, представляясь полицейским. Девушка попыталась уйти, но он настиг её в безлюдном месте, избил, совершил насильственные действия сексуального характера и пытался изнасиловать. Девушке удалось спастись в результате активного сопротивления. Иностранец арестован. 

В Свердловском областном суде россиянку Наталью Гусеву со второго раза признали виновной в убийстве её трёхлетнего сына, женщине грозит до 19 лет лишения свободы. Гусева отрицает вину. Она рассказала, что сын остался с сожителем, гражданином Таджикистана, она ушла в магазин, и в её отсутствие мужчина избил ребёнка. Адвокат Гусевой отметил, что доказательством в пользу Гусевой является её телефон, подтвердивший, что во время совершения преступления она была в магазине. Отец женщины показал на суде, что она была хорошей матерью и практически не наказывала мальчика. Однако по версии следствия ребёнка убила мать. 

Гусева родила сына от уроженца Таджикистана, который уехал на родину, где у него оказалась семья. Спустя время она стала жить с другим таджиком. 

На первом процессе присяжные признали женщину невиновной и оправдали, однако вердикт был отменён, а дело возвращено в суд для пересмотра. Во второй раз присяжные сочли вину Гусевой доказанной. 

 

 

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