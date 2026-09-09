В Москве иностранец избил и пытался изнасиловать девушку

она была хорошей матерью и практически не наказывала мальчика.

, что доказательством в пользу Гусевой является её телефон, подтвердивший, что во время совершения преступления она была в магазине. Отец женщины показал на суде, что она была хорошей матерью и практически не наказывала мальчика. Однако по версии следствия ребёнка убила мать.

она ушла в магазин, и в её отсутствие мужчина избил ребёнка. Адвокат Гусевой отметил

Гусева родила сына от уроженца Таджикистана, который уехал на родину, где у него оказалась семья. Спустя время она стала жить с другим таджиком.

На первом процессе присяжные признали женщину невиновной и оправдали, однако вердикт был отменён, а дело возвращено в суд для пересмотра. Во второй раз присяжные сочли вину Гусевой доказанной.