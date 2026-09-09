Честно скажу – такого количества людей я не встречал никогда. Было ощущение, что собралась вся Москва, вернее, её русская часть. Люди шли и шли – плотным потоком, который, казалось, не иссякнет до самого вечера.

Крестный ход в столице, похоже, стал традицией. Это не чисто религиозное и уж тем более не политическое мероприятие. Это – культурная манифестация русскости. Это срез всех слоёв государствообразующего народа, которые один раз в год собираются вместе, чтобы напомнить о подлинной основе России.

Кого только нельзя было встретить. Набожные женщины в платках, которые крестились с такой истовостью, будто от этого жеста зависела судьба вселенной. Суровые мужики с окладистыми бородами, в тёмных рубахах и с тяжёлыми взглядами – те, о ком обычно говорят «дремучие», забывая, что именно на таких людях веками держалась наша земля. Пёстрая молодёжь – весёлые студенты, почти не знающие тягот жизни, но на чьих плечах будущее страны, пусть они об этом и не догадываются. Семьи с колясками – с малышами, которые ещё не умеют говорить. Участники СВО в форме, казаки, школьники, священники – какой крестный ход без них, словом, все слои, которые представлены в неимоверной толще русского народа.

Да, этот поток – не компания единомышленников, которые разделяют одни и те же идеи и ценности. Нечто более широкое и в тоже время не тождество утренней толпе в метро, которую мы наблюдаем каждый день. Люди с разными мотивами и установками, но вместе с тем идущие в одном направлении – не в физическом, а в духовном смысле.

Да, были в этой толпе те, кто пришёл прошептать молитву в тишине. Они не любят шума, они не кричат речёвок, они вообще предпочли бы, чтобы вся эта история осталась их личным, сокровенным делом. И есть те, кто радуется возможности лишний раз встретиться с приятелями, обменяться крепкими рукопожатиями, почувствовать себя частью большой силы.

Есть подростки, которые срывали голос, выкрикивая «Мы русские – с нами Бог!», и в этом крике слышится и вызов, и восторг, и та самая юношеская максималистская жажда принадлежности к чему-то великому.

И вот ведь что удивительно. Внешне эти люди – абсолютно разные. Их разделяют политические взгляды, уровень дохода, образование, интересы. Но в этот момент все эти частности отступили на второй план. Они не исчезли – просто перестали иметь значение, потому что появлялось нечто более важное и общее.

О том, что такое народное единство, можно спорить сколько угодно, приводя социологические данные и сложные формулировки. Но когда ты видишь эту живую реку – от мала до велика, от седых старушек до ещё не ходивших малышей, – ты понимаешь: мы все вместе больше, чем статистическая масса людей с паспортом России, «налогоплательщики» или «избиратели». И самое прекрасное в этом – люди пришли по призыву сердца, совершенно искренне, не ожидая наград, удовольствий и зрелищ.

Крестный ход показал настоящую общность. Выстраданную, а не сконструированную «умными» теоретиками сверху.

В этой людской реке не было лишних – каждый был на своём месте. И тот, кто крестится раз в год, и тот, кто знает все службы наизусть. Кто ходит в церковь каждое воскресенье, и кто бывает в ней от случая к случаю. Здесь даже не важно, чья вера крепка, а чья слаба – главное, что нас связывают общий дух и культурное родство.

Я не хочу идеализировать. Конечно, там были и случайные прохожие, и те, кто пришёл из любопытства, и, возможно, даже те, кто втайне посмеивался над происходящим. Но их было ничтожно мало. Основная масса – это люди, которые принесли с собой самое дорогое: свою память, свою молитву и свою надежду.

Сегодня мы все были едины, связанные общей верой и историей. И это прекрасно, ведь в этот миг неважно, что есть вещи, которые нас разделяют.

Это и есть та самая Россия, которую мы так часто ругаем, но которую носим в глубине души. Россия, которая не нуждается в том, чтобы её кто-то «конструировал» или «формировал», придумывал ей какие-то новые «смыслы». Они уже есть. Это – единство, которое мы видели сегодня.

Мне кажется, что пока мы так собираемся, у нашей страны есть будущее. Значит, есть идеалы, которые нас объединяют и заставляют идти вперёд, вопреки преградам и неудобствам. И при этом – не сдаваться.

Источник: https://s-t-o-l.com/tserkov/71229-krestnyy-khod-v-moskve-obedinil-rossiyu/



