В Дагестане наркоман убил бывшую жену и её дочь за то, что они "позорили семью"
- 09.09.2026, 14:20,
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В дагестанском Хасавюрте сорокашестилетний наркоман пришёл в кафе "Золотая вилка" и убил работавшую там бывшую жену и её двадцатитрёхлетнюю дочь. Наркоман счёл, что бывшая жена с дочерью "позорят семью", работая в кафе. Он настаивал на увольнении. Ранее он уже бил женщину ножом в горло, но она чудом выжила и "простила". Дочь он убил выстрелом в спину. У старшей женщины было на иждивении пять маленьких детей, у младшей - трое.