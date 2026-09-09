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В Дагестане наркоман убил бывшую жену и её дочь за то, что они "позорили семью"

В дагестанском Хасавюрте сорокашестилетний наркоман пришёл в кафе "Золотая вилка" и убил работавшую там бывшую жену и её двадцатитрёхлетнюю дочь. Наркоман счёл, что бывшая жена с дочерью "позорят семью", работая в кафе. Он настаивал на увольнении. Ранее он уже бил женщину ножом в горло, но она чудом выжила и "простила". Дочь он убил выстрелом в спину. У старшей женщины было на иждивении пять маленьких детей, у младшей - трое. 


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