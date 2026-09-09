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46% россиян перестали верить видеоконтенту в интернете

По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения, почти половина - 46% - россиян больше не верят тому, что они видят в интернете. 55% пользователей знают, что сталкивались с дипфейками, ещё 18% - предполагают, что, возможно, сталкивались. Однако лишь 28% готовы снижать использование соцсетей и мессенджеров.  
Большинство жителей Европы - 68% - считают, что за последние пять лет ситуация в Европе ухудшилась, и говорят, что они утратили "ощущение нормальности", свидетельствует исследование аналитического центра "Европейский совет по международным отношениям" (ECFR).

Ранее стало известно, что 53% взрослых американцев считают, что они проводят в смартфоне слишком много времени. Среди молодёжи 18-29 лет так думают 70%, а среди людей 30-49 лет - 64%. 45% американцев пытались сократить время пребывания в смартфоне, 46% даже не пытались. 41% американцев подтверждают, что смартфон вредит их сну.
Психолог Розер Горт объяснила, какую опасность представляет измерение качества сна с помощью умных часов: по её словам, эти устройства могут иметь обратный эффект. «Мы становимся всё более продуктивными и одержимыми качественным сном, и именно это мешает нам его достичь». Повышенная бдительность в отношении показателей сна может вызывать ещё больше тревоги. 
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