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Ненефегазовые доходы российского бюджета более чем в четыре раза превысили нефтегазовые

Федеральный бюджет РФ за январь-август 2026 года получил 5 трлн рублей нефтегазовых доходов, что на 16,7% ниже показателя за аналогичный период 2025 года, сообщает Минфин РФ. Нефтяные компании за январь-июль получили по демпферу из российского бюджета почти 900 млрд рублей, и получат за август примерно 280 млрд. Таким образом, выплаты нефтяникам по демпферу из бюджета за январь-август составят без малого 1,2 трлн рублей.
Ненефтегазовые доходы бюджета РФ в январе - августе 2026 г. составили 20,9 трлн рублей и увеличились на 18,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Федеральный бюджет РФ в январе-августе 2026 года, по предварительным данным, был исполнен с дефицитом в размере 5,795 трлн рублей; в январе-августе 2025 года дефицит составлял 3,92 трлн рублей.
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