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ФНС сможет получать данные о смартфонах расплачивающихся цифровым рублём; дисбаланс на российском рынке труда

Федеральная налоговая служба РФ сможет получать подробные данные о смартфонах тех россиян, которые совершали операции с цифровым рублем, сообщают "Известия". Вероятно, это произойдёт с лета следующего года. Выписки, которые окажутся в распоряжении налоговиков, позволят им узнать не только сумму и время платежа, но и его назначение, данные отправителя и получателя. Кроме того, в ФНС узнают IP- и MAC-адреса, номер телефона, сим-карты или другой идентификатор устройства, которое использовалось для совершения перевода.

 

На фоне кадрового голода, демографических проблем и влияния частичной мобилизации российский рынок труда столкнулся с серьёзным структурным дисбалансом, считает глава комиссии по развитию женского предпринимательства Московского городского отделения «Опоры России» Зулия Лоикова. Массовый отток мужчин на фронт, по её словам, привёл к ситуации, при которой структура предложения рабочей силы перестала соответствовать спросу работодателей, и следствием дисбаланса стало изменение взгляда работодателей на женский труд. Если раньше профессии в таких отраслях, как строительство, промышленность и производство, считались в основном мужскими, то теперь компании всё чаще подыскивают женщин на вакантные места в этих сферах.


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