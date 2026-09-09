ВСУ атакуют российские регионы, погибшие, полсотни раненых в Новороссийске, Перми, Запорожской, Белгородской областях, ЛНР

Четыре человека, в том числе ребёнок, погибли
при ударе ВСУ по Новороссийску, 29 человек (из них двое детей) ранены, в том числе четверо тяжело ранены
. В городе пожар
на предприятии, повреждены
пять многоквартирных и три частных дома, православный храм Спиридона Тримифунтского и детский сад, повреждена
поликлиника. В Анапе повреждён детский сад и ещё один пожар в заповеднике "Утриш", в Темрюке повреждён многоквартирный дом, в Крымске - частный. В Геленджике повреждена электроподстанция, город частично обесточен.
Три многоквартирных и 12 частных домов повреждены
в результате атак ВСУ на Севастополь, начался лесной пожар.
В Запорожской области в Пологовском муниципальном округе при обстреле погиб мужчина 1967 г.р., мужчина 1976 г.р. ранен. В селе Нововодяное Каменско-Днепровского муниципального округа атаке подвергся гражданский легковой автомобиль, погиб мужчина 1958 г.р. Ещё один мужчина ранен около села Широкое при ударе по легковому автомобилю. В Энергодаре ВСУ уничтожили продуктовый ларёк.
В районе посёлка Пятницкое Волоконовского округа Белгородской области в результате атаки БПЛА ранены
два человека, в селе Ржевка Шебекинского округа из-за атаки дрона на легковой автомобиль ранен мужчина. В Шебекине ранены
две женщины, затем, при их транспортировке, ранены два бойца самообороны. В Грузском, Пятницком, Введенской Готне ранены трое мужчин.
В ЛНР дроны атаковали автомобили на АЗС в Кременском и Антрацитовском округах, ранены
двое водителей. В Славяносербском округе украинцы ударили по грузовику и экскаватору, ранены
два работника строительного предприятия, ранен
водитель "Газели". В Троицком округе ранены
три работницы цеха по переработке молока.
Из-за атаки БПЛА начался пожар
на одном из промышленных объектов в Новом Уренгое на Ямале.