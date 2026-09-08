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В Чечне рассказали, что там уже больше двадцати лет нет межнациональных конфликтов

Конфликтов на межнациональной почве не фиксировалось в Чеченской Республике уже более 20 лет, рассказал заместитель председателя правительства Чечни - министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев.

"Благодаря тому фундаменту концепции, заложенной нашим первым президентом, Героем России Ахмат-Хаджи Кадыровым, на протяжении последних более 20 лет у нас не фиксировался ни один конфликтный инцидент на почве межнациональной или межконфессиональной розни".

По его словам, для достижения такого результата важна обратная связь со всеми этносами.

"Мы на обратной связи с представителями всех этносов. Они включены в консультативный совет при главе республики, где мы регулярно собираемся и обсуждаем какие-то проблемные вопросы. Мы их приглашаем на все мероприятия республиканского уровня. Необходима качественная обратная связь с людьми, чтобы им не забивали голову какой-то сторонней информацией".

В 2025 году в Чечне сменили русские названия казачьих станиц Шелковская и Наурская, против чего резко выступил в Думе генерал Владимир Шаманов (тогда глава Чечни Рамзан Кадыров призвал отправить его под трибунал), а глава Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов сказал, что смена названий произошла не ко времени и без согласования с ФАДН. 
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