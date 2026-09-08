Лавров рассказал о признании американской администрацией интересов РФ и продолжении введения санкций

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров рассказал
, что администрация президента США Трампа признаёт законные интересы безопасности РФ в связи с ситуацией на Украине и "признание этого дорогого стоит". Но при этом она по каким-то причинам продлевает старые санкции, введённые ещё прежней администрацией Байдена, и вводит новые санкции против России. "Всё это мало вяжется с настроениями, которые передаются в ходе переговоров. Но это жизнь, и, как всегда, жизнь многогранна", - пофилософствовал
глава российского внешнеполитического ведомства. Лавров ещё раз вспомнил Анкоридж и рассказал о своём удивлении
от заявления о поддержке Украинны:
"Это было предложение США в неизменном виде. Конечно, предложение было без деталей, но принципы урегулирования там были изложены. Все эти принципы Путин принял без каких-либо изменений. Поэтому я был немного удивлен, когда госсекретарь США Марко Рубио в июне сказал, что Соединённые Штаты не могут быть посредниками, потому что они однозначно поддерживают Украину".
Также министр отметил
, что война России с Европой, если произойдёт, будет "совершенно другой и очень короткой".