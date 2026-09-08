 
﻿

Лавров рассказал о признании американской администрацией интересов РФ и продолжении введения санкций

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров рассказал, что администрация президента США Трампа признаёт законные интересы безопасности РФ в связи с ситуацией на Украине и "признание этого дорогого стоит". Но при этом она по каким-то причинам продлевает старые санкции, введённые ещё прежней администрацией Байдена, и вводит новые санкции против России. "Всё это мало вяжется с настроениями, которые передаются в ходе переговоров. Но это жизнь, и, как всегда, жизнь многогранна", - пофилософствовал глава российского внешнеполитического ведомства. Лавров ещё раз вспомнил Анкоридж и рассказал о своём удивлении от заявления о поддержке Украинны:
"Это было предложение США в неизменном виде. Конечно, предложение было без деталей, но принципы урегулирования там были изложены. Все эти принципы Путин принял без каких-либо изменений. Поэтому я был немного удивлен, когда госсекретарь США Марко Рубио в июне сказал, что Соединённые Штаты не могут быть посредниками, потому что они однозначно поддерживают Украину".
Также министр отметил, что война России с Европой, если произойдёт, будет "совершенно другой и очень короткой". 
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» Песков сообщил, что продление американских санкций против РФ "достаточно автоматическое"
» США отменили санкции против "Сухого"
» Черномырдин бодр, полон сил
» Лавров: Россия готова стать посредником на Украине
» Буш отменил санкции против Ирака, введенные Бушем-старшим
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
Крипты как пирамидно-экономическая удавка России

Крипты как пирамидно-экономическая удавка России

Реальное Бытие и \

Реальное Бытие и "Бытие", которое подано: анализ и осмысление

Таллинский прорыв. Взгляд на «Балтийскую Цусиму» из 2026 года

Таллинский прорыв. Взгляд на «Балтийскую Цусиму» из 2026 года

Россия и глобальный Юг в условиях экономического террора глобального Запада

Россия и глобальный Юг в условиях экономического террора глобального Запада

Последний патрон

Последний патрон

Ключевой конфликт будущего — это борьба за смыслы

Ключевой конфликт будущего — это борьба за смыслы

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

В Чечне рассказали, что там уже больше двадцати лет нет межнациональных конфликтов

  • 21:10
  • 262

Лавров рассказал о признании американской администрацией интересов РФ и продолжении введения санкций

  • 20:51
  • 297

Молочное производство в РФ всё больше концентрируется в крупных хозяйствах

  • 19:50
  • 321

78% производимого в России золота уходят на экспорт

  • 19:09
  • 321

Погибшие, более полусотни раненых в Крыму, Брянской, Белгородской, Курской, Саратовской, Запорожской, Херсонской областях, Перми, ЛНР, ДНР

  • 10:53
  • 595

В Казахстане задержаны активистки, известные своей поддержкой России

  • 20:48
  • 1 036