Лавров рассказал о признании американской администрацией интересов РФ и продолжении введения санкций

"Это было предложение США в неизменном виде. Конечно, предложение было без деталей, но принципы урегулирования там были изложены. Все эти принципы Путин принял без каких-либо изменений. Поэтому я был немного удивлен, когда госсекретарь США Марко Рубио в июне сказал, что Соединённые Штаты не могут быть посредниками, потому что они однозначно поддерживают Украину".