Молочное производство в РФ всё больше концентрируется в крупных хозяйствах

Структурная перестройка молочной отрасли РФ, в ходе которой производство все больше концентрируется в крупных хозяйствах, продолжается, отмечает руководитель Молочного союза России Людмила Маницкая.По её словам, сельхозорганизации РФ в первом полугодии 2026 года увеличили производство молока на 2% до 11 млн тонн, тогда как фермеры сократили надои на 5,4% до 1,25 млн тонн, личные подсобные хозяйства - на 7,4% до 4,45 млн тонн. В целом производства молока в РФ по итогам первого полугодия снизилось на 1% до 16,7 млн тонн. Лидирующие позиции в общем производстве продолжают сохранять Татарстан, Башкирия, Удмуртия, Воронежская, Белгородская, Рязанская и Вологодская области. Спад отмечается в Краснодарском и Алтайском краях, а также в Московской, Свердловской, Ростовской и Новосибирской областях. Вместе с тем в Уральском федеральном округе зафиксировано снижение на 3 тыс. тонн, в Сибирском - на 31 тыс. тонн, на Дальнем Востоке - на 10 тыс. тонн, в Южном - на 64 тыс. тонн. Самообеспеченность России молоком сейчас составляет 80%. Поголовье крупного рогатого скота по итогам первого полугодия 2026 года снизилось на 4,1%. "Особенно серьезно ситуация отражается на малом бизнесе: поголовье в КФК и ИП снизилось на 6,5%", - рассказала Маницкая.

В феврале-марте нынешнего года в ряде российских регионов произошёл массовый забой скота. Сейчас происходит уничтожение скота у населения в Иркутской области из-за узелкового дерматита, это заболевание не опасно для человека и поддаётся лечению.