78% производимого в России золота уходят на экспорт

По оценке Союза золотопромышленников РФ, сейчас только 22% производимого золота остаются в России, 78% уходят на экспорт. "В нынешней ситуации мы продолжаем экспортировать металл, - заявил глава ассоциации Сергей Кашуба. - Ситуация такая, какая она есть. Она не очень хорошая для нас, для золотодобытчиков, и поэтому недавно мы пришли к выводу, что нам необходимо заниматься развитием внутреннего рынка". Согласно представленной на мероприятии презентации Союза золотопромышленников, 7% продаж золота приходится на Московскую биржу, 6% - на ювелирную промышленность, 5% - закупки физлиц, 3% - закупки Гохрана, 1% - медали и монеты. По мнению Кашубы, если повысить внутреннее потребление хотя бы до 50% - "это будет хорошая подушка безопасности".

Золото - самый подорожавший металл за четверть века, его стоимость в мире выросла в 12 раз