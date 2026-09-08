Два человека погибли
и один ранен в результате атаки ВСУ в Симферопольском районе Крыма.
Один человек погиб
и трое ранены в результате удара ВСУ по автозаправке в Стародубе Брянской области.
Десять человек, в том числе трое детей, ранены
при атаке ВСУ на Саратов, повреждены жилые дома. Под Энгельсом Саратовской области приезжий молдаванин по заданию ВСУ стрелял в офицера ВКС России (прислан с "заданием убить российского генерала"), военный тяжело ранен
.
В Белгородской области ранен
мирный житель в селе Солохи, повреждены частные дома, социальный объект и объект инфраструктуры в Шебекине.