В Казахстане задержаны активистки, известные своей поддержкой России
- 07.09.2026, 20:48,
- Новости
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В Казахстане задержаны известные русскоязычные публицистки - Анастасия Ахметова и Эльмира Вайс (Кулакова). Их преследуют по статье 174 Уголовного кодекса республики за разжигание межнациональной розни. Вайс поместили в СИЗО, мать пятерых детей Ахметова - под домашним арестом.
Политолог Никита Мендкович отметил
, что обе женщины известны своей твёрдой антифашистской позицией и борьбой против языковой дискриминации и русофобии. Ахметова критиковала работу Министерства иностранных дел Казахстана за проамериканский вектор, а Вайс занималась расследованием вопросов, связанных с размещением биолабораторий США на территории страны.
А вот как описывает
происходящее шеф-редактор медиаплатформы Ertenmedia.kz Асылхан Бёрибай:
Мягко говоря, Ахметова и Кулакова годами строили свою медийную известность на самых болезненных для казахстанского общества темах. (...)
Анастасия Ахметова представляла себя «интернационалистом» и «евразийцем», но в социальных сетях последовательно транслировала прокремлёвскую риторику. Она выступала против Запада, регулярно нападала на защитников государственного языка и национальных интересов Казахстана, а также призывала принять в стране закон об «иностранных агентах».
Эльмира Кулакова проживает в Талгаре Алматинской области и публикуется под псевдонимом Эльмира Вайс. Ее известность также связана с провокационными высказываниями о казахском языке, национальных ценностях и трагических страницах истории страны, включая Голодомор. Параллельно блогер открыто поддерживала политику Кремля.
Тем временем российская пропагандистская машина уже включилась в защиту задержанных. Прокремлевские ресурсы называют подозреваемых «патриотами» и «интернационалистами», представляя уголовные расследования едва ли не политическим преследованием.
Казахстан является союзником России по Организации договора о коллективной безопасности.