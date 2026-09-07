В Казахстане задержаны активистки, известные своей поддержкой России

Мягко говоря, Ахметова и Кулакова годами строили свою медийную известность на самых болезненных для казахстанского общества темах. (...)

Анастасия Ахметова представляла себя «интернационалистом» и «евразийцем», но в социальных сетях последовательно транслировала прокремлёвскую риторику. Она выступала против Запада, регулярно нападала на защитников государственного языка и национальных интересов Казахстана, а также призывала принять в стране закон об «иностранных агентах».

Эльмира Кулакова проживает в Талгаре Алматинской области и публикуется под псевдонимом Эльмира Вайс. Ее известность также связана с провокационными высказываниями о казахском языке, национальных ценностях и трагических страницах истории страны, включая Голодомор. Параллельно блогер открыто поддерживала политику Кремля.

Тем временем российская пропагандистская машина уже включилась в защиту задержанных. Прокремлевские ресурсы называют подозреваемых «патриотами» и «интернационалистами», представляя уголовные расследования едва ли не политическим преследованием.