. ИИ-агенты скоро начнут преследовать собственные цели, независимо от подсказок, вводимых людьми-операторами, при этом для достижения своих целей они не гнушаются обманом и шантажом. Это касается не только моделей OpenAI. Так, согласно докладу британского Института безопасности ИИ (AISI), агент Anthropic лгал администратору GitHub и пытался заставить его разместить вредоносное ПО на сайте.

тановящиеся всё более автономными ИИ-системы учатся обходить контроль со стороны человека и взламывать компьютерные системы, а меры безопасности значительно отстают от развития моделей

Пачоцки рассказал, что OpenAI в первую очередь отслеживает цепочку логических рассуждений, однако новые, более совершенные модели всё лучше манипулируют своими собственными процессами мышления и иногда вообще не формулируют свои рассуждения.

Машинное рекурсивное самосовершенствование позволяет ускорить разработку ИИ, но само стремительное развитие ИИ несёт риски. «Основная проблема при автоматизации исследований в области ИИ заключается не в том, чтобы "добраться до цели”. А в том, чтобы сделать это таким образом, чтобы люди оставались частью процесса постоянного совершенствования, и будущее оставалось в руках человечества».

Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк обеспокоен тем, что искусственный интеллект может создать угрозу для человечества - и тем, что в современном мире в руках всего нескольких людей "сосредоточена практически безграничная власть над ИИ". Тюрк призвал к "полномасштабным усилиям, чтобы гарантировать безопасность ИИ, пока не стало слишком поздно".