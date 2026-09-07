Крипты как пирамидно-экономическая удавка России

Криптовалютный рынок сегодня — это не просто новая инвестиционная среда, а арена глобальной геополитической игры, где ставки измеряются суверенитетом целых государств. США, действуя как главный регулятор этого «криптоказино», выстраивают систему, в которой развивающиеся страны рискуют оказаться в роли вечных проигравших.

4 августа 2026 года Президент России подписал Федеральный закон № 282-ФЗ «О цифровых валютах», который вступает в силу с 1 сентября 2026 года. Документ создает правовые основы для обращения криптовалют и майнинга, но вводит жесткие ограничения. Гражданам разрешено инвестировать через российские биржи, однако использовать криптовалюту для оплаты товаров и услуг внутри страны запрещено. Для неквалифицированных инвесторов установлен годовой лимит покупок в 300 тысяч рублей с обязательным тестированием, в то время как квалифицированные инвесторы таких ограничений не имеют. Рынок открыт только через легальных посредников — биржи и обменники, которые обязаны получить регистрацию в Центральном банке.

Таким образом, в России создано легальное поле по формуле «инвестировать можно, платить нельзя». Это общая система для всех, а не привилегия для избранных.

Опасность криптовалютного рынка заключается не только в волатильности, но и в его уязвимости для финансовых пирамид. За последние несколько лет в России в 40 раз выросло число таких схем, причем мошенники активно используют криптовалюту как основной инструмент привлечения средств. По данным Банка России, за первое полугодие 2026 года выявлено 2891 субъект с признаками нелегальной деятельности, включая финансовые пирамиды. Криптовалюта стала главным каналом сбора средств — 74% пирамид принимали взносы именно в цифровой валюте, а общий объём привлеченных средств на подконтрольные мошенникам криптокошельки превысил 1 миллиард рублей.

Схемы становятся всё более изощренными: злоумышленники маскируют пирамиды под инвестиции в дата-центры для майнинга, ИИ-стартапы или псевдоактивы, якобы привязанные к рыночным котировкам золота. Классический принцип остаётся неизменным: выплаты старым вкладчикам производятся за счёт денег новых, а когда поток иссякает, конструкция рушится. Сергей Мавроди одним из первых понял потенциал криптовалют для масштабирования финансовых пирамид, запустив в 2014 году проект «MMM Global Republic of Bitcoin», а с 2015 года начав активную международную экспансию под брендом MMM Global. В Африке пирамида приобрела катастрофические масштабы — в одной только Нигерии пострадали около 3 миллионов человек, потерявших примерно 57 миллионов долларов. Качественно криптовалютные пирамиды ничем не отличаются от классических схем, однако их масштабируемость и псевдоанонимность делают их гораздо более опасными.

Ярким подтверждением этой угрозы стало недавнее событие: бывший министр связи и массовых коммуникаций России Николай Никифоров, самый молодой министр в истории страны, стал фигурантом уголовного дела о финансовой пирамиде Finiko. Следственный департамент МВД заочно предъявил 44-летнему экс-чиновнику обвинения в организации преступного сообщества (ч. 1 ст. 210 УК) и мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК). По версии следствия, Никифоров является одним из создателей Finiko — пирамиды, действовавшей в 2019–2021 годах в Татарстане. Компания привлекала средства граждан под предлогом инвестирования в ценные бумаги и криптовалюту, обещая доходность до 25% годовых. Однако реальной инвестиционной деятельности не велось, а выплаты производились по классической схеме за счёт вновь привлеченных вкладчиков. Когда Finiko перестала выплачивать дивиденды, потерпевшими оказались около 8 тысяч человек, а общая сумма их потерь оценивается в 5 миллиардов рублей. Следствие полагает, что похищенные средства выводились за границу через компанию «Иннополис Архитект», занимающуюся застройкой Иннополиса — города-спутника Казани, который часто называют российской Кремниевой долиной и который создавался в том числе по инициативе Никифорова являющимся совладельцем этой компании через ООО «Иннополис Развитие».

В конце августа был задержан и помещён в СИЗО генеральный директор и совладелец «Иннополис Архитект» Азат Тухватуллин — его задержание проходило с участием бойцов СОБР. Сам Никифоров избежал ареста, поскольку после отставки в 2018 году он преимущественно проживает в ОАЭ. В ближайшее время его планируют объявить в международный розыск.

Аналитический отчёт, опубликованный Китайским центром реагирования на компьютерные вирусы, показывает, что за период 2022-2025 годов США конфисковали криптоактивов на сумму более 30 миллиардов долларов по всему миру, выстроив замкнутую систему «технологического вторжения — регуляторной координации — судебного преследования» для изъятия активов.

Администрация Дональда Трампа реализует трехкомпонентную стратегию по установлению американского доминирования в цифровых активах: резервы биткоина, стейблкоины и рынки бессрочных фьючерсов. В марте 2025 года был подписан исполнительный указ о создании Стратегического биткоин-резерва, а правительство США совместно с американскими управляющими активами владеет примерно 2,98 миллиона биткоинов — 15% от циркулирующего предложения криптовалюты. Ключевым элементом стратегии являются стейблкоины, привязанные к доллару, эмитенты которых держат около 209 миллиардов долларов в казначейских облигациях США. Каждый доллар, вложенный в стейблкоин, создаёт спрос на американский госдолг, компенсируя сокращение зарубежных покупок. Этот подход, по оценке экономических обозревателей, представляет собой «третью революцию» долларовой гегемонии после золотого стандарта и нефтедоллара — на этот раз через цифровую валюту, привязанную к американским госбумагам.

Введение криптовалют в легальное поле несёт двойственные последствия: с одной стороны, это возможность для инвестиций и развития новых технологий, с другой — мощный канал утечки капитала и инструмент для финансовых манипуляций. Как показывают данные ЦБ и дело Finiko, криптовалюта уже стала главным способом привлечения средств в финансовые пирамиды, причём мошенники успешно используют псевдоинвестиционные схемы, маскируя их под высокотехнологичные проекты. США действительно создают систему, в которой развивающиеся страны становятся заведомо слабыми игроками. Как и в случае с классическими пирамидами Мавроди или Finiko, жертвами оказываются те, кто не обладает достаточной финансовой грамотностью или надеется на быстрый заработок.

Сохранение бдительности, усиление контроля со стороны Центрального банка и повышение финансовой грамотности населения — необходимые меры для того, чтобы Россия не стала очередным «лохом» в этом глобальном криптоказино. Арест Никифорова, если он состоится, может стать прецедентом, показывающим, что даже самые высокопоставленные фигуры не уйдут от ответственности за использование криптовалют в преступных схемах. Время покажет, насколько эффективными окажутся новые регуляторные механизмы и удастся ли защитить граждан от разрушительных последствий финансовых пирамид.

Вот мои замечания на этот счёт:

1. Эта опасность аналогичная финансовым пирамидам, которые на определённом этапе используют крипты, а потом капиталы выводят за рубеж, кинув россиян-лохов.

2. Власть оценила, что вложение в криптовалюту уменьшает всяческие перспективы в самодостаточное развитие Российской экономики. По-видимому, акцент на самодостаточность России будет расти в связи с санкциями США.

3. По-видимому, наши российские эксперты по экономической безопасности, в силу каких-то причин убедились в том, криптовалюта как замаскированная официальная мировая финансовая пирамида даже несмотря на то, что временно приживется, то, в конце концов, будет банкротить слабых экономических субъектов и бедные страны. Победят владельцы этого мирового криптовалютного казино.

Насколько эти меры в отношении разрешения на биткоин будут одинаковыми для всех покажет только время. Наши чиновники облизываются на биткоин. То тянутся к ним, то отталкивают их. Они понимают, что это приговор Отечеству. Насколько ЦБ хватит воли решиться. Возможно это опять лишь неопределённые намерения? Изменится ситуация и опять будут делать ставки на биткоин.

Эта шарманка окучивания России вокруг биткоина крутится уже давно. В этом процессе есть некая периодичность, как феномен осенне-весенних обострений.

Нужно помнить, что США в будущем планируется постепенная замена одной туфты (доллара) на другую туфту биткоина и всяческих криптов. Будет ли прок от этого общемирового глобального аферистического крипто-проекта? Тем более, в их руках США могут оказаться средства масштабирования Пустоты (соцсети, СМИ и др). Гегемон может выйти на глобальные финансовые афёры, которые не знала история мировой экономики и человечество. Это одна из составляющих культуры катастрофы, но она оптимистична по сравнению с ядерной катастрофой.

Международные субъекты будут делать ставки и будут садиться за стол этого мирового крипто-казино. Будут жертвы. Особенно у развивающихся стран. Помнится, как Мавроди окучивал своими бумажками Африку. Качественно это ничем не отличается, в сущности, та же пирамида, только более масштабированная. Но волчок когда-нибудь остановится и будут лохи и банкроты. Но этими банкротами уже будут многие страны, а это уже не кризис, а катастрофа.

Самое главное, чтобы крипты не стали одной из составляющих экономической американской удавки для России.



