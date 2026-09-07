Трамп заявил, что зарабатывает для страны, а не для себя

Президент США Дональд Трамп объяснил свои возросшие заработки пользой для страны. «Я делаю это ради нашей страны, а не ради себя. Я заработал сотни миллиардов долларов на акциях и многих других видах активов для США, а не для себя», — написал Трамп в Truth Social.

Прошедшим летом журналистские расследования установили, что Трамп способствовал продвижению через соцсети свыше 20 компаний, чьи акции приобретал незадолго до этого, а также, призывая инвесторов вкладывать средства в криптовалютные проекты, сам направлял значительную часть полученных на этом рынке доходов в более надёжные инструменты, «перекладываясь» в акции и облигации. Кроме того, он скупал резко подешевевшие из-за введённых им самим пошлин акции крупных технологических компаний и нарастил объём сделок с нефтью, после чего сам же обвалил её цену.

Телеграм-канал "Многонационал. Экономика" заинтересовался финансовой декларацией Трампа за 2025 год. По мнению авторов канала, большая часть указанных в декларации заработков Трампа связана со скамом (сетевым мошенничеством на доверии):

"Согласно документу, его заявленный доход вырос более чем втрое — с $600 млн в 2024 году до более чем $2 млрд в 2025-м. Из них около $1,4 млрд — доходы от криптовалют.

$635 млн — от мемкоина TRUMP (скам);

$550–800 млн — от проекта World Liberty Financial (скам);

более $300 млн — от недвижимости, гольф-курортов и международного лицензирования;

$80–86 млн — по судебным соглашениям с Meta (признана экстремистской и запрещена в РФ), Paramount, ABC и YouTube.

Также в декларации указано 21 285 сделок с акциями на общую сумму от $600 млн до $1,86 млрд, включая операции с акциями Nvidia.

Кроме того, Трамп заработал $4,7 млн на продаже часов Trump, $1,8 млн — на своей книге и $208 тыс. — на продаже Библии God Bless the USA."



