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МВД РФ лишило гражданства свыше тысячи новых россиян за 7 месяцев

МВД России за семь месяцев 2026 года прекратило российское гражданство свыше 1 тыс. лиц, 72% из них - в связи с совершёнными преступлениями. За неисполнение обязанности по первоначальной постановке на воинский учёт прекращено российское гражданство 11% лишённых гражданства РФ лиц; за действия, создающие угрозу национальной безопасности страны, - 10% и на основании решений судов, установивших факт представления поддельных документов либо заведомо ложных сведений при приёме в гражданство, - 7%.

"Число отклоненных заявлений о приёме в гражданство Российской Федерации увеличилось на 10%. Более 65% отказов связаны с установлением факта представления иностранным гражданином поддельных, подложных или недействительных документов либо сообщения недостоверных сведений", - сообщили в МВД.

 

26 октября 2023 года вступил в силу закон "О гражданстве РФ", которым введён новый для законодательства институт прекращения гражданства России. Согласно ч. 1 ст. 24 данного закона, приобретенное гражданство РФ может быть прекращено в том числе за распространение фейков о ВС РФ и дискредитацию российской армии, диверсии, призывы к введению санкций и развязыванию агрессивной войны, дезертирство, уклонение от прохождения военной службы и исполнения её обязанностей, а также обязанностей, предусмотренных законом об иноагентах, за шпионаж, госизмену, разглашение гостайны. Перечень преступлений также пополнил ряд статьей против половой неприкосновенности, о подделке денег или ценных бумаг, действия, связанные с незаконным оборотом наркотиков и оружия, бандитизм, организация преступного сообщества, занятие высшего положения в преступной иерархии, участие в нежелательной иностранной или международной неправительственной организации.

 
Масштабные антимигрантские протесты в британском Портсмуте.
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