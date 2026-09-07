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"Альтернатива для Германии" сможет сформировать правительство в Саксонии, если её поддержит BSW

Партия "Альтернатива для Германии" победила на выборах в ландтаг (земельный парламент) Саксонии-Анхальт, получив 43,8% голосов. 

Это лучший результат АдГ в германских регионах за всю её историю, а Христианско-демократический союз канцлера Фридриха Мерца и СДПГ показали худшие результаты за всю историю выборов в Саксонии-Анхальт (17,2% и 9,3% соответственно). За "Зелёных" проголосовали 8,9% избирателей, Левую партию - 8,6%. В ландтаг проходит также BSW (ранее партия "Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость") с 5,3%. Явка была рекордной для региона со времени объединения Германии - проголосовали около 77,8% избирателей.

"Альтернативе для Германии" немного не хватило для достижения абсолютного большинства, но она ещё может создать региональный кабмин, если её поддержит BSW. Эта партия не придерживается запрета на сотрудничество с АдГ и имеет с нею точки соприкосновения - в частности, обе партии выступают против антироссийских санкций, вредящих экономике Германии. 



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