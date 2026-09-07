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ВСУ атакуют российские регионы, погибшие и раненые в Севастополе, Перми, Белгородской, Запорожской областях, ЛНР, ДНР

Одиннадцатилетняя девочка и мужчина погибли в Севастополе в результате ночной атаки ВСУ, ранены восемнадцатилетняя девушка и её шестнадцатилетний брат. В городе повреждены восемь многоквартирных жилых домов и детский сад.
Один человек погиб и четверо ранены в результате удара ВСУ по жилому многоквартирному дому в Перми, один из раненых в крайне тяжёлом состоянии.
Мужчина погиб, женщина ранена из-за удара украинского дрона в Грайвороне Белгородской области, повреждены частные дома. Повреждено предприятие в Шебекине. Ранен мужчина в посёлке Красный Октябрь. Ранена женщина при атаке на автомобиль в Красной Яруге. После украинских атак в Белгородской области остаются в реанимации 11 человек.
В Рубежном, ЛНР, при ударе дрона по автомобилю погибла женщина. В Стаханове ранены два энергетика. В посёлке Нижний Нагольчик Антрацитовского муниципального округа ранена 67-летняя женщина.
В Запорожской области в сёлах Осипенко и Нововасильевка при атаках с воздуха ранены двое мужчин 1988 и 1991 г.р.; среди 9 человек, раненых накануне при ударе ВСУ по рынку в Энергодаре, есть ребёнок 2016 г.р. Затем при ударе по автомобилю в Энергодаре ранены две женщины.
В Горловке ранены три человека, повреждён троллейбус. В Мариуполе атакован и полностью сгорел гипермаркет "Галактика". 
В Никифоровском округе Тамбовской области из-за атаки ВСУ загорелся храм Николая Чудотворца 1903 года постройки (пожар потушен).
Повреждения на гражданском и промышленном объектах в Закамской зоне Татарстана. 
В Чувашии повреждена вышка сотовой связи.
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