ВСУ атакуют российские регионы, погибшие и раненые в Севастополе, Перми, Белгородской, Запорожской областях, ЛНР, ДНР

Одиннадцатилетняя девочка и мужчина погибли
в Севастополе в результате ночной атаки ВСУ, ранены
восемнадцатилетняя девушка и её шестнадцатилетний брат. В городе повреждены
восемь многоквартирных жилых домов и детский сад.
Мужчина погиб
, женщина ранена из-за удара украинского дрона в Грайвороне Белгородской области, повреждены частные дома. Повреждено предприятие в Шебекине. Ранен
мужчина в посёлке Красный Октябрь. Ранена
женщина при атаке на автомобиль в Красной Яруге. После украинских атак в Белгородской области остаются в реанимации
11 человек.
В Рубежном, ЛНР, при ударе дрона по автомобилю погибла
женщина. В Стаханове ранены
два энергетика. В посёлке Нижний Нагольчик Антрацитовского муниципального округа ранена
67-летняя женщина.
В Запорожской области в сёлах Осипенко и Нововасильевка при атаках с воздуха ранены
двое мужчин 1988 и 1991 г.р.; среди 9 человек, раненых накануне при ударе ВСУ по рынку в Энергодаре, есть ребёнок 2016 г.р. Затем при ударе по автомобилю в Энергодаре ранены
две женщины.
В Горловке ранены
три человека, повреждён троллейбус. В Мариуполе атакован и полностью сгорел
гипермаркет "Галактика".
В Никифоровском округе Тамбовской области из-за атаки ВСУ загорелся храм
Николая Чудотворца 1903 года постройки (пожар потушен).
Повреждения
на гражданском и промышленном объектах в Закамской зоне Татарстана.