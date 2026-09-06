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"Альтернатива для Германии" побеждает на выборах в Саксонии-Анхальт

По данным опроса, партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) уверенно побеждает на выборах в ландтаг (земельный парламент) Саксонии-Анхальт, получая 44-44,5% голосов. По сравнению с выборами 2021 года партия улучшила свой результат на 23,7 процентного пункта. Христианско-демократический союз канцлера Фридриха Мерц потерял половину голосов по сравнению с 2021 годом и набрал примерно 18,5% голосов, это худший результат для ХДС в Саксонии-Анхальт. Третье место занимает Левая партия, набравшая около 9-9,5% голосов. Социал-демократическую партию Германии (СДПГ) поддержали всего 8-9% избирателей, это также её худший результат в регионе. В ландтаг проходят "Зелёные" примерно с 8,5-9% голосов. BSW (ранее партия "Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость") балансирует на уровне 4,8-5% и пока сохраняет шансы пройти в земельный парламент. 

После выборов складывается сложная ситуация с точки зрения формирования земельного правительства, так как все партии, кроме BSW, отказываются сотрудничать с АдГ. Для достижения большинства АдГ не хватает всего нескольких мандатов. 

Явка была рекордной для региона - проголосовали около 80% избирателей.

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