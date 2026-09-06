В Общемосковском крестном ходе приняли участие около ста тысяч человек по данным МВД

Порядка ста тысяч человек, по данным МВД , приняли участие в Общемосковском крестном ходе. Верующие прошли от храма Христа Спасителя по Пречистенской и Фрунзенской набережным, затем через Хамовнический вал до врат Новодевичьего монастыря. Протяжённость маршрута - около 6,5 километра. Во главе крестного хода была пронесена Смоленская икона Божией Матери.

По информации историка и публициста Егора Холмогорова, участвовавшего в крестном ходе, полиция объявила о его окончании, когда голова шествия достигла Новодевичьего монастыря, при этом большинство верующих ещё продолжали идти.