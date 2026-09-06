ВСУ атакуют российские регионы, погибшие, десятки раненых в Белгородской, Ростовской, Запорожcкой, Курской областях, ЛНР, Донецке

В Славяносербском муниципальном округе ЛНР дрон атаковал легковой автомобиль, ранены двое мужчин. Также В

СУ нанесли удары в районе супермаркета и жилого дома в Северодонецке, ранены пожилые мужчина и женщина. В

Свердловске ВСУ прицельно ударили по строителям и спецтехнике в районе строящегося моста, ранены трое работников.