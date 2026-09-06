ВСУ атакуют российские регионы, погибшие, десятки раненых в Белгородской, Ростовской, Запорожcкой, Курской областях, ЛНР, Донецке

В Белгородской области дрон ВСУ атаковал автомобиль в селе Головчино, погиб
мужчина, тяжело ранена женщина. Ранен
мужчина в Новой Таволжанке. В Шебекине, Нечаевке, Октябрьском, Сергиевке, Пролетарском повреждены
жилые дома, в Уразове - предприятие. Затем сообщается о погибшем
в Новой Таволжанке и раненых мужчине и женщине в Большетроицком.
Четыре человека, в том числе двое детей, ранены
в Ростове-на-Дону, повреждены четыре многоквартирных дома, повреждена и приостановила работу Донская государственная публичная библиотека, крупнейшая в области. Повреждены
четыре частных дома в Азовском районе. Повреждён
локомотив поезда в Чертковском районе.
В Славяносербском муниципальном округе ЛНР дрон атаковал легковой автомобиль, ранены двое мужчин. Также ВСУ нанесли удары в районе супермаркета и жилого дома в Северодонецке, ранены пожилые мужчина и женщина. В Свердловске ВСУ прицельно ударили по строителям и спецтехнике в районе строящегося моста, ранены трое работников.
В Энергодаре Запорожской области атакована машина скорой помощи
, повреждён многоквартирный дом, обстрелян рынок. Ранены
шесть человек: мужчина 1979 г.р. (он в крайне тяжёлом состоянии) и пять женщин.
В посёлке Колячек Хомутовского района Курской области ранен
семидесятилетний мужчина.
В Куйбышевском районе Донецка ранен
мужчина 1983 г.р. Повреждено предприятие в Калининском районе Горловки, в Никитовском районе повреждены жилые дома (один дом уничтожен), в Центрально-Городском районе повреждён многоквартирный жилой дом.
Пожар
на предприятии в Рязанской области, повреждён жилой дом в Рязани.