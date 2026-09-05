Путин поручил представить предложения по обязательному выпуску школьных учебников в электронном виде

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству в срок до 20 декабря представить предложения по обязательному выпуску школьных учебников и учебных пособий в электронном виде. "Правительству Российской Федерации представить предложения <...> по обязательному изданию в электронной форме учебников и учебных пособий, включаемых в федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность", - говорится в перечне поручений по итогам встречи с представителями коренных малочисленных народов России, опубликованном на сайте Кремля.
По результатам мартовского исследования Лаборатории Касперского, 73% российских детей 6-10 лет проводят в электронных устройствах по три часа в день, а среди подростков 15-17 лет 94% проводят в электронных устройствах по пять часов в день
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