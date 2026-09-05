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Спецпредставитель президента РФ поприветствовал американских миротворцев в заблокированной соцсети

 

Глава Российского фонда прямых инвестиций, специальный представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев поприветствовал прилетевших в Москву спецпосланников президента США - Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера. В социальной сети Х (заблокирована в России) он написал«Добро пожаловать в Москву, миротворцы Стив Уиткофф и Джаред Кушнер!». Президент РФ Владимир Путин приказал, начиная с полуночи субботы, на трое суток остановить удары по Киеву, "это связано с подготовкой и проведением контактов американцев в Киеве". Президент Украины Зеленский выразил готовность на субботу, воскресенье и понедельник приостановить удары по Москве.

"Блумберг", со ссылкой на источники в Киеве, сообщает, что украинское руководство не ожидает никаких результатов от этого визита. 

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