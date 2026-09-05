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ВСУ атакуют российские регионы, 8 погибших и раненые в ЛНР, Белгородской, Запорожской, Курской областях, Крыму, ДНР

В Шебекинском округе Белгородской области дрон ВСУ нанёс удар по автомобилю, погиб мужчина. В Шебекине повреждены предприятие и административное здание, в Красном Октябре - предприятие, в Крутом Логу - склад, также в ряде сёл повреждены частные дома и автомобили. В Волоконовке дрон атаковал автобус, ранен мужчина. В Ржевке пожар на предприятии (потушен).
Вблизи села Скворцово Симферопольского района Республики Крым при атаке ВСУ погиб директор благотворительного фонда "Народный фронт. Все для Победы!" Анатолий Чернышов.
В Краснодонском округе ЛНР погиб четырнадцатилетний подросток, тринадцатилетний - ранен. В Брянке ВСУ нанесли удар по легковому автомобилю, погибли 23-летняя девушка и ее 63-летняя мама. В Луганске беспилотник ВСУ атаковал легковую машину, погиб 35-летний мужчина, 26-летний парень ранен. В Кременском муниципальном округе ВФУ нанесли удар по ещё одному автомобилю, ранена супружеская пара. В Северодонецке в результате атаки беспилотника ранена 68-летняя женщина. В городском округе Лисичанск при детонации мины погиб 29-летний тракторист.
В Запорожской области около села Вишневое БПЛА ударил по автомобилю, погиб водитель. В Токмакском округе дрон атаковал частное домовладение, ранен мужчина. В селе Очеретоватое при обстреле ранен ещё один мужчина.
В Курской области в посёлке Толпино Кореневского района ранен пятидесятидвухлетний мужчина.
В Горловке ранены два мирных жителя.
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