ВСУ атакуют российские регионы, 8 погибших и раненые в ЛНР, Белгородской, Запорожской, Курской областях, Крыму, ДНР

В Шебекинском округе Белгородской области дрон ВСУ нанёс удар по автомобилю, погиб
мужчина. В Шебекине повреждены предприятие и административное здание, в Красном Октябре - предприятие, в Крутом Логу - склад, также в ряде сёл повреждены частные дома и автомобили. В Волоконовке дрон атаковал автобус, ранен
мужчина. В Ржевке пожар на предприятии (потушен).
Вблизи села Скворцово Симферопольского района Республики Крым при атаке ВСУ погиб
директор благотворительного фонда "Народный фронт. Все для Победы!" Анатолий Чернышов.
В Краснодонском округе ЛНР погиб
четырнадцатилетний подросток, тринадцатилетний - ранен. В Брянке ВСУ нанесли удар по легковому автомобилю, погибли 23-летняя девушка и ее 63-летняя мама. В Луганске беспилотник ВСУ атаковал легковую машину, погиб 35-летний мужчина, 26-летний парень ранен.
В Кременском муниципальном округе ВФУ нанесли удар по ещё одному автомобилю, ранена супружеская пара. В Северодонецке в результате атаки беспилотника ранена 68-летняя женщина. В городском округе Лисичанск при детонации мины погиб 29-летний тракторист.
В Запорожской области около села Вишневое БПЛА ударил по автомобилю, погиб
водитель. В Токмакском округе дрон атаковал частное домовладение, ранен мужчина. В селе Очеретоватое при обстреле ранен ещё один мужчина.
В Курской области в посёлке Толпино Кореневского района ранен
пятидесятидвухлетний мужчина.
В Горловке ранены
два мирных жителя.