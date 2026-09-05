Девушку из Северной Осетии похитили в Твери из-за намерения выйти замуж за русского

В Твери за две недели до свадьбы похитили двадцатиоднолетнюю девушку из Северной Осетии, которая приехала туда к своему жениху. Свадьба была должна состояться 15 сентября. Девушка заранее переехала в Тверь, потому что родственники, выступавшие против брака с русским, применяли к ней рукоприкладство и угрожали отобрать паспорт и телефон, а также грозили зарезать, если она "запятнает честь семьи".

Жених девушки Фёдор рассказал , что с середины августа силовики из Ставропольского края, Видного и Владикавказа неоднократно звонили ему, требуя адрес пары под предлогом розыска девушки. Несмотря на то, что Диана записала видео для оперативников, подтвердив, что ушла к жениху добровольно, давление продолжалось.