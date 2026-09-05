Девушку из Северной Осетии похитили в Твери из-за намерения выйти замуж за русского

В Твери за две недели до свадьбы похитили двадцатиоднолетнюю девушку из Северной Осетии, которая приехала туда к своему жениху. Свадьба была должна состояться 15 сентября. Девушка заранее переехала в Тверь, потому что родственники, выступавшие против брака с русским, применяли к ней рукоприкладство и угрожали отобрать паспорт и телефон, а также грозили зарезать, если она "запятнает честь семьи".
Жених девушки Фёдор рассказал
, что с середины августа силовики из Ставропольского края, Видного и Владикавказа неоднократно звонили ему, требуя адрес пары под предлогом розыска девушки. Несмотря на то, что Диана записала видео для оперативников, подтвердив, что ушла к жениху добровольно, давление продолжалось.
1 сентября девушка вышла в за продуктами с бабушкой своего жениха, но на обратном пути её схватили и затолкали в машину. В полиции установили, что автомобиль, на котором увезли девушку, принадлежит её родственникам, однако действенных мер для её освобождения не предприняли
(сперва был объявлен план "Перехват", но вскоре информацию выдавать перестали). По словам жениха девушки, ещё до этого родственники врывались в квартиру в Твери с угрозами, и прямо в присутствии наряда полиции девушку хватали за волосы и угрожали перерезать горло. Предположительно, сейчас её удерживают во Владикавказе
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