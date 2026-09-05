Основатель iSpring Юрий Усков оправдан Верховным судом Марий Эл

Верховный суд Республики Марий Эл оправдал основателя IT-компании iSpring Юрия Ускова, сообщает объединённая пресс-служба судов региона.

Суд апелляционной инстанции отменил приговор Йошкар-Олинского городского суда и вынес апелляционный приговор, проверив материалы уголовного дела, обсудив доводы апелляционного представления, апелляционных жалоб и возражений, а также выслушав участников процесса. Приговор удовлетворил апелляционные жалобы осуждённого и защитников, за Усковым признано право на реабилитацию. Арест на его имущество отменён.

В начале июня Йошкар-Олинский городской суд признал Ускова виновным и назначил ему наказание в виде трёх лет лишения свободы условно, с испытательным сроком три года, а также штраф в размере 500 тыс. рублей. Уголовное дело было связано с покупкой в 2013 году участка, на котором впоследствии была построена IT-деревня. По данным суда первой инстанции, право собственности было незаконно приобретено без проведения торгов и определения рыночной стоимости земли. При этом проходившие по делу глава и первый замглавы администрации района были оправданы ещё в начале июня - в связи с отсутствием в их действиях состава преступления.