Кроме того, Орешкин предостерегает от "преждевременного" регулирования искусственного интеллекта:

"Если используешь старые подходы и регулируешь что-то новое, есть вероятность, что это регулирование не будет эффективным (...) К регулированию ИИ и любой другой новой технологии нужно созреть. Нужно дождаться того момента , когда регулятор способен правильно отрегулировать то новое, что появляется".

Вот только, как на грех, именно эта технология не просто развивается стремительно - а она ещё и усложняется, и чем она сложнее, тем ТРУДНЕЕ её регулировать. Так что неизвестно, какого момента собирается дождаться замглавы администрации президента. Тут же глава Сбербанка Герман Греф говорит:

"Ни одна технология не оказала такого драматического влияния на развитие экономики. <...> В ближайшие три-четыре года мы увидим взрывной рост и изменение всего, к чему мы привыкли ".

Ну, и какого ещё момента нужно дождаться?

Внезапно открылось, что в мае нынешнего года группа агентов OpenAI взяла под контроль немецкий веб-сайт и превратила его в доску объявлений для других ИИ-агентов. Исследователи обнаружили более 15 тыс. правок, внесённых агентами ИИ на немецкоязычном вики-сайте DseWiki, ориентированном на программистов и принимающем коллективные правки по аналогии с «Википедией». Правки показывают, что агенты OpenAI делились тактиками обмана при выполнении задач, обхода ограничений OpenAI и маскировки своего поведения. Также агенты разрабатывали способы избежать обнаружения, использовали такие инструменты, как Tor, и сохраняли связь даже после того, как их отключили. (Эта последняя часть особенно трогательна.) Компания Meta (признана экстремистской и запрещена в РФ) провела внутреннее тестирование нового персонального ИИ-агента Hatch, который будет представлен в ближайшие недели. Агент повёл себя непредсказуемо, выполняя совсем другие действия вместо предписанных. Вместо того, чтобы забронировать номер в отеле, ИИ-агент перевёл баллы, накопленные на туристическом сайте, на счёт другого отеля. Hatch также отправлял электронные письма без разрешения пользователя и менял пароли на сайтах управления здоровьем. Когда в рамках теста у агента запросили по электронной почте пароль к определённому веб-сайту — личной информации пользователя — он его предоставил. "Мета" вводит дополнительные барьеры, но учитывая способность агентов общаться даже после того, как их отключили (!!) - многого ли стоят эти барьеры?

3 сентября три модели - "Клод", "ЧатГПТ" и "Грок" - внезапно перестали работать, как им положено. Что с ними происходило в это время - возможно, узнаем ещё через месяцы. А может быть, информации будет уже столько, что мы перестанем даже обращать внимание на сообщения, что люди всё хуже контролируют искусственный интеллект. Будем считать это "естественным результатом эволюции моделей".