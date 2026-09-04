За август нефтяникам выплатят из бюджета по демпферу 280 млрд рублей

Размер выплат из федерального бюджета в адрес нефтяных компаний по топливному демпферу за август, по предварительным оценкам, составит по бензину - 100 млрд руб., по дизтопливу - 180 млрд руб. Суммарный размер выплат может равняться 280 млрд рублей, сообщили "Интерфаксу" в исследовательской группе "Петромаркет".

В августе (за июль) нефтяники получили из бюджета по топливному демпферу 197,3 млрд руб., в июле (за июнь) было 113 млрд руб. Всего за первые семь месяцев 2026 года нефтяные компании получили 898,9 млрд рублей. Таким образом, в августе демпфер ещё значительно увеличился из-за роста цен внешнего рынка на автобензин и дизтопливо и из-за девальвации рубля по отношению к доллару.

Вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что изменений в расчёте топливного демпфера в настоящее время не планируется.

Демпферный механизм действует в России с 2019 года. Бюджет выплачивает демпфер как откуп нефтяным компаниям, чтобы те сдерживали внутренние цены на топливо, когда им выгоднее продавать его за границей.