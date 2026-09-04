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В мире стало рекордно много миллиардеров и подорожала еда

 

 

Количество долларовых миллиардеров в мире в 2025 году увеличилось на 8,2%, до рекордных 3,795 тыс., свидетельствуют данные аналитической компании Altrata. Совокупное состояние мировых миллиардеров повысилось на 12,8%, достигнув рекордных $15,1 трлн.

При этом в мире насчитывается 29 сверхбогатых людей (с состоянием свыше $50 млрд у каждого). Их совокупное состояние составляет порядка $4,1 трлн, то есть 27% всего капитала миллиардеров. Для сравнения: в 2017 году сверхбогатых людей было только 10, и на них приходилось 7,2% общего состояния мировых миллиардеров.

Бум в сфере искусственного интеллекта способствовал увеличению числа миллиардеров и росту их состояния. Так, количество миллиардеров в Северной Америке в 2025 году выросло на 11,6% - быстрее, чем в любом другом регионе, и достигло 1 337 человек.

 

Одновременно в мире выросли цены на продукты питания. По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, причиной роста стали эскалация геополитической напряжённости и экстремальные погодные условия. Как гласит отчет организации, индекс цен на продовольственные товары вырос на 1,9 процента по сравнению с июлем и на 2,5 процента по сравнению с августом 2025 года, составив в среднем 133,3 пункта. Сильнее всего подорожали пшеница (плюс 2,6 процента), сахар (плюс 11,9 процента), кукуруза (плюс 2,5 процента). Все зерновые в целом прибавили 2,2 процента. 

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