ИТ-эксперт рассказал о способах взлома "Госуслуг" даже без кода

Мошенники могут завладеть профилем пользователя на «Госуслугах», даже если владелец не назовет код из СМС, рассказал ИТ-эксперт Саркис Шмавонян. По его словам, злоумышленники могут получить доступ к чужому профилю на «Госуслугах» с помощью вредоносных программ-стилеров, крадущих данные.

«После входа браузер сохраняет в файлы cookie токены авторизации. Это временный пропуск, позволяющий не вводить пароль каждый раз. Проникая на устройство через сомнительные ссылки или зараженные файлы, вредоносная программа-стилер ворует эти данные».

Кроме того, на устройствах могут быть установлены вредоносные приложения, с помощью которых мошенник способен фоново управлять смартфоном, сказал Шмавонян. В этом случае злоумышленник может дистанционно совершать нужные действия для входа на «Госуслуги», в том числе вставлять одноразовые коды, в то время как хозяин телефона даже не подозревает об этом.

Ещё один способ взлома профиля на «Госуслугах» — махинации с физической и виртуальной сим-картой и eSIM. Киберпреступники могут создавать дубликат сим-карты или eSIM пользователя, используя утечки данных и информацию из открытых источников. Номер телефона на устройстве жертвы перестает функционировать, а коды поступают напрямую злоумышленникам.

Помимо этого, мошенники могут взламывать аккаунты, перенаправляя пользователя на поддельный интернет-ресурс, почти неотличимый от оригинала. Там жертва сама вводит необходимую злоумышленникам информацию.