Ущерб от экономических преступлений в России вырос в 2,6 раза, а добровольное возмещение ущерба снизилось до 8%

Генпрокурор России Александр Гуцан сравнил ущерб от экономических преступлений за первое полугодие 2026 года с тем же периодом годом ранее: это 328 млрд руб. против 126 млрд руб. «Вы понимаете, какой резкий рост? В два раза, даже больше. Как это объяснить?» - задался вопросом Гуцан.

«328 млрд — это практически бюджет одного из регионов нашей страны, а это полугодие. С чем мы закончим год, мы не знаем».

Таким образом, за год ущерб от преступлений в экономической сфере вырос в 2,6 раза.

Генпрокурор привел эти данные, рассуждая о снижении административного давления на бизнес и результатах сокращения числа проверок.

Гуцан также обратил внимание на снижение доли добровольного возмещения ущерба. По его словам, в первом полугодии прошлого года добровольно было возмещено более 40% ущерба, тогда как за аналогичный период 2026 года — только 8% из 328 млрд руб.



