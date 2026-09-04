В Екатеринбурге уволилась учительница, которой ученик из семьи мигрантов угрожал изнасилованием

В Екатеринбурге пришлось уволиться учительнице, которой сын мигрантов из Узбекистана угрожал изнасилованием
. Также он плевал в неё и оскорблял учительницу и одноклассниц, называя их проститутками.
В Сургуте карлик Умиджон (по данным телеграм-канала "Многонационал", он из Узбекистана) подозревается в обмане, запугивании, избиении
девушек и превращении их в рабынь. Также к этому может быть причастен его брат.
В Москве мигрант домогался
к девушке на эскалаторе в метро.
148 нелегальных мигрантов обнаружены в Ленинском и Сергиево-Посадском округах Подмосковья в ходе рейдов. В качестве наказания на каждого наложен штраф 5000 рублей
. Шестнадцати нелегалам из 148 предписано покинуть РФ.