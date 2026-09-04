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Погибшие и более полусотни раненых в Белгородской, Брянской, Курской, Ярославской, Херсонской, Запорожской областях, ДНР, ЛНР

 
В посёлке Октябрьский Белгородской области автомобиль подорвался на взрывном устройстве, погиб мужчина. Ещё один мужчина ранен при атаке дрона на автомобиль в Шебекине. В Пролетарском ранен шестнадцатилетний подросток. В Красной Яруге ранены мужчина и четырнадцатилетний мальчик, в Октябрьском ранена женщина. В Пролетарском, Грузском и Нижнем Берёзове-втором ранены трое мужчин. В Пролетарском ранена четырнадцатилетняя девочка, в Октябрьском и Хотмыжске ранены две женщины, одна из них в тяжёлом состоянии.
В Брянской области погибли два человека при сбросе взрывчатки на частный дом в селе Алейниково Стародубского района. В Алешковичах и Негине Суземского района дроны ВСУ ударили по автомобилям, ранены мужчина и женщина. Ранен мужчина при атаке дрона на автомобиль в деревне Сагутьево.
Скончался мужчина, тяжело раненый 28 августа при падении обломков БПЛА на автобус в Ярославской области.
В Запорожской области в результате атаки БПЛА ранен мужчина в посёлке Андреевка. В Васильевке в результате обстрела ранена женщина. Около села Владимировка и на подъезде к Мелитополю БПЛА ВСУ атаковали автомобили, ранены два человека. В Каменке-Днепровской погибла женщина, ранены двое мужчин, разрушены два жилых дома, повреждены административные здания.
В селе Колячек Хомутовского района Курской области из-за атаки дрона ранен семидесятилетний мужчина. В Курске дрон ВСУ влетел в многоквартирный дом.
В Волновахе (ДНР) при атаке на коммунальное автотранспортное предприятие погибла женщина 1977 г.р., тяжело ранена женщина 1983 г.р., ранены женщина 1979 г.р. и мужчина 1989 г.р., мужчина 1973 г.р. При атаках на складские помещения и локомотивное депо ранены женщина 1966 г.р. и мужчина 1971 г.р. В Ясиноватском муниципальном округе в посёлке Красный Партизан при атаке на мусоровоз ГУП ДНР "Донснабкомплект" погиб мужчина 1996 г.р., ранен мужчина 1974 г.р. На трассе Р-150 ранены мужчины 1983 и 1984 г.р. Ранены трое мужчин в Горловке и вблизи села Красная Поляна.
В Херсонской области в Казачьих Лагерях погиб мужчина 1975 г.р., в Новоалексеевке погиб мужчина 1991 г.р., ранен мужчина 2004 г.р. Раненые в в Алёшках (женщина 1954 г.р.), Великих Копанях (женщины 1961 и 1990 г.р.), Великой Лепетихе (мужчина 2000 г.р.), Бехтерах (девушка и мужчина 2005 и 1972 г.р.), Новой Збурьевке (женщина 1957 г.р.), Таврийском (мужчина 1989 г.р.), Каирах (женщина 1953 г.р.).
В Рубежном, ЛНР, украинцы атаковали машину скорой помощи, ранены водитель и фельдшер, там же ранен 59-летний мужчина, ехавший на велосипеде. В Славяносербском округе атакован энергетический объект, ранен работник. В Сватовском округе ранен восемнадцатилетний юноша. На автодороге Белокуракино - Сватово при ударе БПЛА по легковому автомобилю ранен 41-летний водитель. В Кременском округе беспилотник ударил по движущемуся мотоциклу, ранены 54-летняя женщина и 57-летний мужчина.
Пожар на нефтебазе в Сочи.
 
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