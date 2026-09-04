Погибшие и более полусотни раненых в Белгородской, Брянской, Курской, Ярославской, Херсонской, Запорожской областях, ДНР, ЛНР

В Рубежном, ЛНР, украинцы атаковали машину скорой помощи,

водитель и фельдшер, там же ранен 59-летний мужчина, ехавший на велосипеде. В Славяносербском округе атакован энергетический объект,

работник. В

Сватовском округе ранен восемнадцатилетний юноша. На автодороге Белокуракино - Сватово при ударе БПЛА по легковому автомобилю ранен 41-летний водитель. В