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Что американцы думают о мусульманах в США, и что американские мусульмане думают о США

По данным американского Исследовательского центра Пью, 42% американцев считают, что местные мусульмане оказывают отрицательное влияние на США, 17% - что положительное. 43% американцев думают, что мусульмане менее патриотичны, чем остальные американцы (лишь 4% считают их более патриотичными). С марта 2002 года, когда соответствующий вопрос задавался впервые, выросло число американцев, считающих, что Ислам более, чем другие религии, поощряет насилие - в особенности среди республиканцев. В марте 2002 года так думали 23% демократов и 32% республиканцев. В январе 2026 года 29% демократов и 76% республиканцев считали, что Ислам поощряет насилие больше, чем другие религии. Сами американские мусульмане признают, что они видят поддержку из-за религии (34%), но чаще - дискриминацию (59%), и столько же (59%) считают, что на ТВ и в кино мусульман изображают несправедливо. 

Следует отметить, что мусульмане, рождённые в США, не реже, а, наоборот, чаще считают, что их дискриминируют: 74% рождённых в США мусульман думают, что Ислам в фильмах и на ТВ изображают несправедливо - при том что среди приезжих мусульман так считают 49%. 61% рождённых в США мусульман заявляют, что подвергаются дискриминации, - в то время как среди приезжих мусульман так говорят 39%. 73% приезжих мусульман отмечают, что американцы в целом к ним дружелюбны, но среди родившихся в США мусульман так думают лишь 30%. Особенно часто считают себя дискриминируемыми покрытые женщины и в целом такие мусульмане, по которым визуально можно определить их религиозную принадлежность. 
С 2007 года по 2026 год число американских мусульман выросло с 2,4 миллионов до 5,5 миллионов.
С 2000 года по 2020 год число мечетей в США выросло с 1,2 тыс. до 2,8 тыс. 
 
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