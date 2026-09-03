 
﻿

Биометрия удвоила число опозданий на рейсы в Европе

Число опоздавших на стыковочные рейсы в ЕС удвоилось из-за новой системы биометрического контроля на границе, в некоторых авиакомпаниях число пропустивших полёт возросло в шесть раз

Система биометрического контроля въезда и выезда (Entry-Exit System, EES), вызвавшая критику со стороны перевозчиков, требует от граждан стран, не входящих в ЕС, при пересечении границ блока проходить процедуру фотографирования и сдачи отпечатков пальцев.

Развёртывание системы сопровождалось многочисленными проблемами, включая неисправность оборудования и нехватку персонала, что привело к длинным очередям и хаосу в летний период. Для управления потоками в часы пик ряд стран ЕС частично приостановили отдельные этапы проверок, регистрируя личные данные путешественников без снятия отпечатков пальцев и фотографирования. Однако даже это помогло лишь частично.

В июле девять государств направили в Еврокомиссию запрос о переносе сроков введения системы. Однако в Еврокомиссии напирают на преимущества цифровой пограничной системы: зарегистрировано 180 млн пересечений границы, отказано во въезде 60 тыс. человек, включая более 1,7 тыс. "представлявших угрозу безопасности".

 


ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» Власти Украины ввели биометрический контроль на границе с Россией
» Украина ввела на границе биометрический контроль для иностранцев
» Граждане стран СНГ смогут въезжать в Россию только по загранпаспортам с 2015г
» Европейский суд справедливости в Люксембурге вынес постановление о том, что сбор отпечатков пальцев государством является абсолютно легитимной процедурой
» Медведев внес на ратификацию соглашение о транспортном контроле на внешней границе ТС
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
Реальное Бытие и \

Реальное Бытие и "Бытие", которое подано: анализ и осмысление

Таллинский прорыв. Взгляд на «Балтийскую Цусиму» из 2026 года

Таллинский прорыв. Взгляд на «Балтийскую Цусиму» из 2026 года

Россия и глобальный Юг в условиях экономического террора глобального Запада

Россия и глобальный Юг в условиях экономического террора глобального Запада

Последний патрон

Последний патрон

Ключевой конфликт будущего — это борьба за смыслы

Ключевой конфликт будущего — это борьба за смыслы

Человечество впервые стало обращаться к Искусственному Интеллекту как ко Всевышнему

Человечество впервые стало обращаться к Искусственному Интеллекту как ко Всевышнему

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Что американцы думают о мусульманах в США, и что американские мусульмане думают о США

  • 20:00
  • 246

Биометрия удвоила число опозданий на рейсы в Европе

  • 18:00
  • 291

Число стариков в мире впервые превысило число маленьких детей

  • 17:49
  • 306

МТС запустила ИИ-запись разговоров за абонентами; 52% россиян стремятся избавиться от "ментальной нагрузки" в быту

  • 15:03
  • 368

Путин сообщил, что нет сценария, при котором в РФ потребуется мобилизация, и призвал быть готовыми ко всему

  • 14:13
  • 419

Погибшие и десятки раненых в Белгородской, Орловской, Курской, Херсонской областях, Краснодарском крае, Подмосковье, ЛНР, ДНР

  • 12:04
  • 505