Биометрия удвоила число опозданий на рейсы в Европе

Число опоздавших на стыковочные рейсы в ЕС удвоилось из-за новой системы биометрического контроля на границе, в некоторых авиакомпаниях число пропустивших полёт возросло в шесть раз.

Система биометрического контроля въезда и выезда (Entry-Exit System, EES), вызвавшая критику со стороны перевозчиков, требует от граждан стран, не входящих в ЕС, при пересечении границ блока проходить процедуру фотографирования и сдачи отпечатков пальцев.

Развёртывание системы сопровождалось многочисленными проблемами, включая неисправность оборудования и нехватку персонала, что привело к длинным очередям и хаосу в летний период. Для управления потоками в часы пик ряд стран ЕС частично приостановили отдельные этапы проверок, регистрируя личные данные путешественников без снятия отпечатков пальцев и фотографирования. Однако даже это помогло лишь частично.

В июле девять государств направили в Еврокомиссию запрос о переносе сроков введения системы. Однако в Еврокомиссии напирают на преимущества цифровой пограничной системы: зарегистрировано 180 млн пересечений границы, отказано во въезде 60 тыс. человек, включая более 1,7 тыс. "представлявших угрозу безопасности".



