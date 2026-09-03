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Число стариков в мире впервые превысило число маленьких детей

Численность людей 65 лет и старше впервые в истории превысила количество детей в возрасте до пяти лет из-за низкой рождаемости и увеличения продолжительности жизни во всём мире, сообщает Axios со ссылкой на доклад Бюро переписи населения США.

Согласно докладу, в 2013 году 45% населения мира проживало в государствах с коэффициентом рождаемости на уровне воспроизводства или ниже (2,1 ребенка на одну женщину). Однако спустя всего 10 лет, в 2023 году, этот показатель вырос до 71%. Этой отметки мир достиг значительно раньше, чем прогнозировали демографы десятилетие назад.

В докладе утверждается, что на настоящий момент Китай и Индия, две наиболее населенные страны мира, имеют уровень рождаемости ниже воспроизводства. В других государствах с высокой численностью населения, таких как Бангладеш, Мексика и Вьетнам, с 2013 года рождаемость также опустилась ниже этого порога.

 
Из-за старения населения учёные прогнозируют (с опорой на статистику Финляндии) увеличение случаев деменции на 75% к 2040 году.
Помимо старения, два распространённых фактора увеличения деменции - малоподвижность и инсулинорезистентность.  
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