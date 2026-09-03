МТС запустила ИИ-запись разговоров за абонентами; 52% россиян стремятся избавиться от "ментальной нагрузки" в быту

По данным опроса группы компаний "Кортрос", 52% россиян (или 52% аудитории "Кортроса") доверяют искусственному интеллекту напоминания об оплате счетов и важных домашних делах. "Более 60% россиян считают, что искусственный интеллект способен снизить бытовой стресс, а главным преимуществом технологии называют экономию времени. Самой востребованной функцией стали напоминания о важных домашних делах и оплате счетов - её выбрали 52% респондентов". Директор по цифровой трансформации компании Александр Гвоздович заявил, что россияне "пока не стремятся" полностью передать ИИ ведение домашнего хозяйства, а делегируют задачи, "создающие ментальную нагрузку" , - напоминания о счетах и домашних делах, планирование покупок и организацию ремонта. По мнению Гвоздовича, речь идёт не о замене человека, а о появлении цифрового помощника, который берет на себя координацию бытовых процессов.

«Алиса AI» может, помимо права на предустановку, получить дополнительные расширенные права на пользовательских устройствах и «стать сервисом с правами доступа к данным пользователей сильно выше, чем у любого предустановленного приложения из списка».

ИИ-помощник «Яндекса» может получить доступ к банковским приложениям на устройствах и другим, собирающим чувствительные данные, а хранить их на своих мощностях, добавляет собеседник "Ъ”. Изменения затрагивают не только смартфоны и планшеты, но и колонки, оснащённые умными помощниками.