МТС запустила ИИ-запись разговоров за абонентами; 52% россиян стремятся избавиться от "ментальной нагрузки" в быту

По данным опроса группы компаний "Кортрос", 52% россиян (или 52% аудитории "Кортроса") доверяют искусственному интеллекту напоминания об оплате счетов и важных домашних делах. "Более 60% россиян считают, что искусственный интеллект способен снизить бытовой стресс, а главным преимуществом технологии называют экономию времени. Самой востребованной функцией стали напоминания о важных домашних делах и оплате счетов - её выбрали 52% респондентов". Директор по цифровой трансформации компании Александр Гвоздович заявил, что россияне "пока не стремятся" полностью передать ИИ ведение домашнего хозяйства, а делегируют задачи, "создающие ментальную нагрузку", - напоминания о счетах и домашних делах, планирование покупок и организацию ремонта. По мнению Гвоздовича, речь идёт не о замене человека, а о появлении цифрового помощника, который берет на себя координацию бытовых процессов.