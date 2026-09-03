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Путин сообщил, что нет сценария, при котором в РФ потребуется мобилизация, и призвал быть готовыми ко всему

Сценария, который потребовал бы проведения мобилизации в России, на сегодня нет, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума.
Отвечая на вопрос о дефиците топлива, Путин сказал, что россияне должны быть готовы ко всему: "Мы должны быть ко всему готовы. И только наша готовность ко всему даст понимание всем, кто хочет нам навредить, что лучше этого не делать".
Также президент подчеркнул, что в РФ намеренно установлена высокая ключевая ставка. Он объяснил это "поддержанием макроэкономической стабильности". 
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