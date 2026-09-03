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ВСУ атакуют российские регионы, погибшие и раненые в Белгородской, Херсонской областях, Краснодарском крае, Подмосковье, ЛНР, ДНР

В Шебекине Белгородской области ВСУ ударили по маршрутному автобусу, погиб пассажир, ранен водитель, ещё трое мужчин ранены при атаке ВСУ на грузовик. С февраля 2022 года в области в результате атак ВСУ погибли 667 белгородцев, среди них 28 детей, ещё 5 080 человек, в том числе 305 детей, ранены.
В ЛНР погибли два человека: четырнадцатилетняя девочка, которая ехала на велосипеде в Новопсковском округе, и по ней ударили ВСУ, а также тридцатиоднолетний мужчина в Первомайске. Ранены подросток и девять взрослых. 
В больнице скончался один из раненых при атаке ВСУ на Ейск (Краснодарский край) 22 августа.
В Подмосковье из-за атак ВСУ загорелся многоквартирный дом в Кубинке, в Богородском округе в деревне Большое Буньково загорелся завод. Ранены двое мужчин.
В Каховке Херсонской области ВСУ атаковали строительный магазин, ранены мужчина и женщина.
Ранен мирный житель в Горловке, ДНР.
В городе Новосиле Орловской области БПЛА попал в многоквартирный дом.
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