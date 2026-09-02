53% взрослых американцев считают, что проводят в смартфоне слишком много времени

По данным американского Исследовательского центра Пью, 53% взрослых американцев считают, что они проводят в смартфоне слишком много времени. Среди молодёжи 18-29 лет так думают 70%
, а среди людей 30-49 лет - 64%. 45% американцев пытались сократить время пребывания в смартфоне (но лишь 25% считают, что они в этом значительно преуспели), 46% даже не пытались сократить это время, у 7% американцев нет смартфона. 41% американцев подтверждают, что смартфон вредит их сну, 34% взрослых американцев думают, что он вредит их продуктивности.
В России с 1 сентября 2026 года вступил в силу запрет пользоваться мобильными телефонами на уроках
. "Да, (телефоны) отвлекают. Ведь урок - это прежде всего общение с учителем, это учеба. И телефон можно использовать после школы, но не во время занятий. Если, допустим, школьник отвлекся, а учитель объяснял материал, то возникают пробелы в знаниях. И отсюда, как снежный ком, отставание по тому или иному предмету, неуспешность, потеря мотивации и так далее", - считает глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.