Реальное Бытие и "Бытие", которое подано: анализ и осмысление

Необходимо признать, что международное поведение США и её лидера Трампа в основании своём держится на изощренном ведении информационно-фейковой войны, замешанной на блефе и полуправде. А поведение Украины вторично и является проектом кураторства США и Западной Европы.

Всё это делается специалистами в сфере информационной войны - представителями влиятельных западных СМИ под кураторством советников администрации Президента США и администраций стран Евросоюза. Имена этих командиров и бойцов информационно-фейковой войны не оглашаются.

Поэтому мы видим, что и Трамп как попугай выдаёт в своих речах то, что сгенерировано его помощниками. И разные фейкотворцы и иноагенты, которые сейчас вещают со своих видеоканалов также попадают под влияние этой западной системы, иначе там не выживешь.

Как обывателю воспринимать и защищаться от всего этого?

Для начала необходимо принять то, что современная информационная война стала способом производства реальности. И её участники, то есть, авторы-иноагенты информационной войны не менее актуальны бойцов и участников реальной войны.

В мире уже меньше и меньше фактов, а всё больше и больше интерпретаций. Но в информационной войне мы видим более страшную версию этого тезиса. Если раньше мы говорили о перспективе как о способе выживания, то современный алгоритм превратил перспективу в оружие калибровки.

Ещё в давние 90-е годы в своей известной монографии "Энциклопедия блефа» мною было показана, что в рамках информационной войны, полуправда эффективнее лжи. Именно на этом приёме, согласно контент-анализу, проведённого мною, сидят многие фейкотворцы и иноагенты видеоканалов.

Беда в том, что актуальнее стали не вечные истины, "истинные" высказывания в конкретный момент (Р.Р.Гарифуллин, Основы постмодернистской психологии, 2015, "Бриг", 224 с.).

Полуправда, допустим, реальное событие, но смещенный контекст, обладает свойством резонанса: она цепляется за уже существующие нейронные связи в головах аудитории. Это не обман, это архитектура узнаваемости. Вы верите не факту, вы верите в логику мира, которую этот факт подтверждает. Фейкотворцы и иноагенты вам это рисуют.

Кроме того, фейк стал информационной артиллерией. Мир уже давно вступил в царство гиперреальности и карта, как симулякр начинает предшествовать территории. При сравнении фейка с артиллерией, нужно обращать внимание на смену тактики: цель фейка от иноагента — не убедить противника, а вызвать ответное действие.

В классической войне снаряд разрушает плоть. В информационной — фейк разрушает чувство времени. Пока вы перепроверяете один вброс иноагента, происходит три реальных события. Фейк выполняет функцию артиллерийской подготовки: он не убивает, он заставляет окопаться, тратить ресурс внимания и сомневаться в собственных глазах. Это уже не пропаганда, а информационная асфиксия, которую организовал вам иноагент.

Но даже в вакханалии лжи стратегу нужна истина.

Ведь все уже знают, что война — это продолжение политики иными средствами, но в ней есть «трение» — непредсказуемость реальной погоды, реального духа солдат, реального запаса снарядов. Поэтому иноагенты под давлением фактов порой умолкают.

Данные разведки, реальные потери, геолокация для Трампа — это скелет, на который нанизывается мясо пропаганды. Если скелет сломается, то есть Трамп поверит своему же фейку, операция провалится. Истина внутри администрации США — это инструмент управления хаосом, а не моральная категория. Если всё на этом сломается, то фейкотворцам и иноагентам не на чем будет строить свои видеоконтенты.

Сейчас мы живём в мире, где фейковых реальностей — сотни тысяч, и каждая подкреплена нейросетью. Дипфейки фейкотворцев и иноагентов страшны не подделкой, а тем, что они лишает нас ностальгии по оригиналу. Мы перестаём спрашивать «было ли это?», мы начинаем спрашивать «выгодно ли мне в это верить?

Таким образом, нужно набраться воли для формирования эффективного скепсиса и перепроверки выступлений иноагентов.

Нужно помнить, что есть то, что зависит от обывателя, а это способность к поиску источника, и то, что не зависит — это поток новостей. Поэтому многие обыватели перестают смотреть на любой поток экономических и политических информаций от иноагентов, а читают лишь широкую и независимую аналитику.

Мировой обыватель уже не потребляет новости, читая их между строк, пытаясь угадать не факт, а пытается определить намерение фейкотворцев и иноагентов. В мире, где реальность стала мультиэкранной, единственная твердая почва — это методологический цинизм: принимать информацию как сырьё, но не как истину.

Мировой обыватель живёт не в реальном Бытии, а в "Бытии, которое подано".

Когда вы слушаете на глобальных видеоплатформах всяческих фейкотворцев и иноагентов задумайтесь над тем, что они пытаются сделать с Вами прямо сейчас?

Ответ на этот вопрос и есть ваша единственная опора. Желаю Успехов!



