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РФ входит в число ведущих рыболовецких стран мира, но россияне недополучают рыбы

 

Россия входит в число ведущих рыбодобывающих стран мира, но потребление рыбы отстаёт от утвержденной Минздравом РФ нормы в 28 кг на человека в год: россияне съедают в год примерно 23 кг рыбы. По данным ВЦИОМА, в среднем лишь 39% россиян едят рыбу хотя бы раз в неделю; на Дальнем Востоке еженедельное потребление рыбы выше (47%). 

 

В 2025 году РФ импортировала 680 тыс. тонн рыбы на $3,1 млрд и отгрузила за рубеж 2,1 млн тонн на $6 млрд; при этом РФ завозила рыбу по $4,6 тыс. за тонну, а вывозила - по $2,9 тыс. за тонну. Руководитель информационного агентства по рыболовству Александр Савельев зимой 2026 года отмечал, что в структуре российского импорта преобладает аквакультурная рыба, которая в рознице продается по цене в два-три раза выше качественной дикой российской морепродукции.

 

 

 


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