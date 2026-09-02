Российские банки продолжают наращивать рекордную прибыль

Центробанк РФ повысил на полтриллиона рублей — с 3,4-3,9 до 3,9-4,4 триллиона — прогноз по прибыли, которую получат отечественные банки в 2026 году. Рост до новых рекордных уровней ожидается «с учётом высокого фактического уровня маржи в первом полугодии», когда чистая прибыль российских банков выросла на 36 процентов, до 2,3 триллиона рублей.
По итогам 2024 года кредитные организации в совокупности нарастили прибыль до 3,8 триллиона рублей. Такой результат стал рекордным второй год подряд (в 2023-м достиг 3,3 триллиона). В 2025-м показатель также достиг верха диапазона прибыли в 3-3,5 триллиона рублей.
В то же самое время сумма наличных денег в обращении в России выросла к 1 июля на 7,5 процента — с 17,973 триллиона рублей на 1 июля 2025 года до 21,284 триллиона, — а ее прирост ускорился с 1,9 процента годом ранее почти в четыре раза.В то же время в РФ не обсуждается введение налога на сверхприбыль банков. Об этом заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
Ранее группа депутатов предложила обложить налогом в размере 50 процентов дополнительную прибыль, полученную банками, ломбардами, микрофинансовыми организациями и букмекерами. Авторы инициативы во главе с Алексеем Куринным отметили, что эта мера обеспечит принцип социальной справедливости и поможет сформировать дополнительные доходы бюджета на социальную сферу.