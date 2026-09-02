ВСУ атакуют российские регионы, погибший, десятки раненых в Белгородской, Брянской, Курской, Херсонской областях, ЛНР

В Кременной и Рубежном, ЛНР, украинский беспилотник ударил по легковым автомобилям, ранены 25-летний и 74-летний водители. В

в Лисичанске ранены 31-летний и 66-летний мужчины, в Троицком муниципальном округе в результате удара БПЛА ранены 69-летний мужчина и работник агропромышленного предприятия.

В результате атаки ВСУ ранена сотрудница администрации Каховского округа Херсонской области.