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ВСУ атакуют российские регионы, погибший, десятки раненых в Белгородской, Брянской, Курской, Херсонской областях, ЛНР

В Белгородской области в Шебекине в результате атаки дрона ранен мужчина. В Борисовском округе из-за атаки беспилотника на легковой автомобиль ранены двое мужчин, женщина и её двухлетняя дочь. В Волоконовском округе при атаке дрона ранен мужчина. В Бессоновке при атаке БПЛА на автомобиль погиб мужчина. В Акулиновке из-за атаки беспилотника на автомобиль ранены мама и её шестилетняя дочь. Ранены семеро мужчин: в Грайвороне, в Почаеве, на трассе Ракитное - Пролетарский, в Белянке, в Архангельском, в Яблонове, на участке автодороги Казинка - Борки.
В Брянской области в результате сброса взрывного устройства с дрона в посёлке Белая Березка Трубчевского района ранены двое местных жителей. Женщина ранена в результате атаки дрона между селами Ст. Ропск и Сачковичи Климовского района. Дрон-камикадзе атаковал жилой дом в посёлке Косицы Севского района, ранена находившаяся рядом местная жительница. Осколочные ранения в результате атаки беспилотника получил водитель гражданской автомашины в селе Кистер Погарского района. Затем сообщается о ещё одной раненой женщине в Брянской области.
54-летний мужчина ранен из-за удара беспилотника ВСУ по автомобилю на трассе Белая - Илёк Беловского района в Курской области. На трассе Белая - Ивня ранена двадцатитрёхлетняя девушка, в Кореневском районе ранен мужчина. В хуторе Звягин Рыльского района дрон ВСУ атаковал многоквартирный дом, ранена женщина.
В Кременной и Рубежном, ЛНР, украинский беспилотник ударил по легковым автомобилям, ранены 25-летний и 74-летний водители. В 

в Лисичанске ранены 31-летний и 66-летний мужчины, в Троицком муниципальном округе в результате удара БПЛА ранены 69-летний мужчина и работник агропромышленного предприятия. 

В результате атаки ВСУ ранена сотрудница администрации Каховского округа Херсонской области.

В Севастополе взорвался автомобиль - по предварительным данным, сработало самодельное взрывное устройство, - тяжело ранен один человек.
В Тамбовской области обломки беспилотника упали на детский сад.
В Энергодаре Запорожской области атаками ВСУ повреждены четыре детских сада и школа.
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